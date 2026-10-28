Ανεργία: Χάσμα 367.000 ανθρώπων στα κρατικά στοιχεία και δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες της αγοράς εργασίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τελικά, πόσοι είναι οι άνεργοι στην Ελλάδα; 350.800, όπως υποστηρίζει η ΕΛΣΤΑΤ, ή 717.926, όπως προκύπτει από τα μητρώα της ΔΥΠΑ; Η διαφορά των 367.126 ανθρώπων ανάμεσα στις δύο κρατικές υπηρεσίες αποκαλύπτει μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας από αυτή που αποτυπώνεται στις επίσημες ανακοινώσεις για τη συνεχή μείωση της ανεργίας.

Τα στοιχεία αφορούν τον Αύγουστο του 2026 και δείχνουν ότι, παρά τη βελτίωση των δεικτών σε ετήσια βάση, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός απασχόλησης ή να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει την ανεργία στο 7,4%, καταγράφοντας περίπου 25.700 λιγότερους ανέργους σε σχέση με τον Ιούλιο. Η ΔΥΠΑ, αντίθετα, εμφανίζει αύξηση κατά 2.598 εγγεγραμμένους ανέργους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 717.926.

Μάλιστα, οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ είναι υπερδιπλάσιοι από τους ανέργους που εκτιμά η ΕΛΣΤΑΤ.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο προβληματική όταν εξετάσει κανείς τη μακροχρόνια ανεργία. Από τους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, οι 369.342, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς, παραμένουν στα μητρώα για τουλάχιστον 12 μήνες.

Πρόκειται για μια κατηγορία πολιτών που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες επανένταξης στην απασχόληση και για την οποία η βελτίωση των γενικών δεικτών δεν σημαίνει αυτομάτως και βελτίωση των πραγματικών προοπτικών εργασίας.

Οι δύο υπηρεσίες δεν μετρούν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόζει τη διεθνή μεθοδολογία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, σύμφωνα με την οποία άνεργος θεωρείται εκείνος που δεν εργάζεται, αναζητεί ενεργά δουλειά και είναι διαθέσιμος να την αναλάβει.

Αντίθετα, στα μητρώα της ΔΥΠΑ παραμένουν εγγεγραμμένοι και άνθρωποι που δεν αναζητούν ενεργά εργασία ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι.

Επιπλέον, για την ΕΛΣΤΑΤ ακόμη και μία ώρα εργασίας μέσα στην εβδομάδα αναφοράς αρκεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για να χαρακτηριστεί κάποιος απασχολούμενος.

Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος, επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη απόκλιση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την αποτύπωση της ανεργίας και τους χειρισμούς της Πολιτείας.

Η διαφορετική μεθοδολογία εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την απόκλιση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια από τις δύο υπηρεσίες δημοσιεύει κατ’ ανάγκη λανθασμένα στοιχεία. Οι δύο αριθμοί απλώς δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι.

Ωστόσο, το πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα παραμένει. Οι επίσημες ανακοινώσεις για τη μείωση της ανεργίας δεν αρκούν για να περιγράψουν την πραγματική κατάσταση όσων αναζητούν δουλειά, παραμένουν μακροχρόνια άνεργοι ή βρίσκονται αντιμέτωποι με περιστασιακή και ανεπαρκή απασχόληση.

Γιατί πίσω από τα ποσοστά και τις στατιστικές υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να αναζητούν μια σταθερή θέση εργασίας. Και η κατάσταση αυτών των ανθρώπων δεν αλλάζει επειδή βελτιώθηκε ένας δείκτης.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΑ: Ώρα πληρωμών για τα προνοιακά επιδόματα Οκτωβρίου – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα (video)

ΕΛΣΤΑΤ: Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα εισπράττουν – Στο -3,9% η αποταμίευση το 2025

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Αντίστροφη μέτρηση για τα ειδοποιητήρια – Πώς διπλασιάζεται το ποσό με τα κλιμακωτά πρόστιμα