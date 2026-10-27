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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

27.10.2026 08:15

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Αντίστροφη μέτρηση για τα ειδοποιητήρια – Πώς διπλασιάζεται το ποσό με τα κλιμακωτά πρόστιμα

27.10.2026 08:15
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας του 2027 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, με τα νέα ειδοποιητήρια να αναμένονται στα μέσα Νοεμβρίου. Η καταληκτική προθεσμία εξόφλησης παραμένει η 31η Δεκεμβρίου 2026, ενώ το νέο θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει αυστηρά κλιμακωτά πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και το 100% της αρχικής οφειλής.

Το παράδειγμα: από τα 690 στα 1.380 ευρώ

Το νέο σύστημα υπολογισμού προστίμων (βάσει του ν. 5113/2024) καθιστά εξαιρετικά ασύμφορη οποιαδήποτε καθυστέρηση. Για ένα όχημα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 690 ευρώ, το τελικό ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τον μήνα εξόφλησης ως εξής:

  • Εμπρόθεσμη πληρωμή (έως 31/12/2026): 690 ευρώ (χωρίς πρόστιμο).
  • Πληρωμή εντός Ιανουαρίου 2027: 862,50 ευρώ (πρόστιμο 25%).
  • Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου 2027: 1.035 ευρώ (πρόστιμο 50%).
  • Πληρωμή από 1η Μαρτίου 2027: 1.380 ευρώ (πρόστιμο 100%).

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ.

Οι τρόποι έκδοσης των ειδοποιητηρίων

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να προμηθευτούν το ειδοποιητήριό τους μέσω δύο ψηφιακών οδών:

1. Χωρίς κωδικούς TAXISnet: Μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, καταχωρίζοντας απλώς τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

2. Μέσω της πλατφόρμας myCAR: Με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η πλατφόρμα παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα προβολής όλων των οχημάτων, λήψης κωδικών πληρωμής σε αρχείο Excel για πολλούς ιδιοκτήτες, έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής, καθώς και τη δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας ή άρσης αυτής.

Η διαδικασία πληρωμής και τα περιθώρια παράτασης

Η εξόφληση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση του κωδικού RF ή μέσω σάρωσης του QR Code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο (μέσω e-banking ή mobile banking), καθώς και στα καταστήματα τραπεζών και ΕΛΤΑ.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο παράτασης, οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να τη θεωρούν δεδομένη. Το κλιμακωτό σύστημα προστίμων έχει θεσπιστεί ακριβώς για να αντικαταστήσει τις οριζόντιες παρατάσεις. Παρότι η νομοθεσία διατηρεί τη δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για παράταση, η ΑΑΔΕ συνιστά την έγκαιρη τακτοποίηση της οφειλής προς αποφυγή επιβαρύνσεων.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 09:25
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