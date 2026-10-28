search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 11:46
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 10:38

Αυτά τα τρία μοντέλα είναι τα μόνα με πάνω από 5.000 ταξινομήσεις στην Ελλάδα το 2026

28.10.2026 10:38
toyota-yaris-cross-facelift-16

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο SUV και ένα supermini έχουν ξεπεράσει τις 5.000 ταξινομήσεις στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026, με την Toyota να καταλαμβάνει δύο θέσεις στην πρώτη τριάδα και την Peugeot να μπαίνει ανάμεσά τους.

Οι ταξινομήσεις στην Ελλάδα αναδεικνύουν τρία μοντέλα που έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα στη φετινή κατάταξη. Στα διαθέσιμα στοιχεία για το 2026, μόνο αυτά έχουν περάσει το φράγμα των 5.000 αυτοκινήτων, ενώ κανένα από εκείνα που ακολουθούν δεν έχει φτάσει ακόμη τις 4.000

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Θολώνει το παρμπρίζ: Ποια ρύθμιση του κλιματισμού χρειάζεσαι

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο – Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων: Πώς ξέρει πότε να ανάψει;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
serbia antitromokratiki (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σεσημασμένος τρομοκράτης ο δράστης της επίθεσης στην πρεσβεία του Ισραήλ

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

treno ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 10 νεκρούς (Video)

7141217 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με τη μαθητική παρέλαση τιμά η Αθήνα την Εθνική Επέτειο

tasoulas_thessaloniki_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή - Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

israel_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα - Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

netanyahu-Eisenkot
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτο το κόμμα του Νετανιάχου, περισσότερες έδρες για το μπλοκ της αντιπολίτευσης – Στο 77,7% η συμμετοχή

kalx-we
ΚΑΛΧΑΣ

Η προσδοκία και ο κίνδυνος με τη «μάχη νομιμότητας», ο άφωνος Αυγενάκης, οι Μαγιάτικες εκλογές του Άδωνι, οι νέοι εχθροί του Τσίπρα, ο Ζαμπάρας και ο Βαρεμένος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 11:45
serbia antitromokratiki (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σεσημασμένος τρομοκράτης ο δράστης της επίθεσης στην πρεσβεία του Ισραήλ

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

treno ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 10 νεκρούς (Video)

1 / 3