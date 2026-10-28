Αυτά τα τρία μοντέλα είναι τα μόνα με πάνω από 5.000 ταξινομήσεις στην Ελλάδα το 2026

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Δύο SUV και ένα supermini έχουν ξεπεράσει τις 5.000 ταξινομήσεις στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026, με την Toyota να καταλαμβάνει δύο θέσεις στην πρώτη τριάδα και την Peugeot να μπαίνει ανάμεσά τους.

Οι ταξινομήσεις στην Ελλάδα αναδεικνύουν τρία μοντέλα που έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα στη φετινή κατάταξη. Στα διαθέσιμα στοιχεία για το 2026, μόνο αυτά έχουν περάσει το φράγμα των 5.000 αυτοκινήτων, ενώ κανένα από εκείνα που ακολουθούν δεν έχει φτάσει ακόμη τις 4.000.

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