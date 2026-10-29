Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου

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Το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται η επιστροφή ενοικίου στους ενοικιαστές που θα λάβουν πίσω την αξία του 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους για το σπίτι που ενοικιάζουν.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία, η επιστροφή ενοικίου εκτιμάται κατά την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, 25 έως 27 Νοεμβρίου, οπότε και θα καταβληθεί στους ενοικιαστές το πόσο το οποίο μπορεί να φτάνει έως τα 800 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται επιστροφή ενοικίου και για τις φοιτητικές κατοικίες.

Τα ποσά

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2026.

Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα,

850 ευρώ με ένα τέκνο,

900 ευρώ με δύο τέκνα, και

50 ευρώ έξτρα για κάθε επιπλέον τέκνο.

Στη περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Επιδότηση ενοικίου

Για να λάβει ο ενοικιαστής την επιδότηση ενοικίου, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, όπως το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που πρέπει να ανέρχεται σε:

έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο,

έως τις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και

έως τις 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Οι συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με ετήσιο επιτόκιο 8,76% και ταυτόχρονα θα εξαιρεθούν από την επιδότηση για 3 χρόνια.

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