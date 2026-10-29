Nova TV: Σε πρώτη προβολή το ξεχωριστό ντοκιμαντέρ «Σπύρος Λούης: Τρέχοντας στην ιστορία» στο Novasports Start

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Μια χρυσή σελίδα της αθλητικής μας ιστορίας ζωντανεύει τη Δευτέρα 2/11 στις 21:00 στο Novasports Start, σε έρευνα και παρουσίαση του Δημήτρη Καρύδα λίγες ημέρες πριν την έναρξη του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Η Nova TV τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 21:00 παρουσιάζει σε πρώτη προβολή το ξεχωριστό ντοκιμαντέρ « Σπύρος Λούης: Τρέχοντας στην ιστορία », σε έρευνα και παρουσίαση του Δημήτρη Καρύδα, αποκλειστικά στο Novasports Start.

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, η κάμερα του Novasports «τρέχει» δίπλα στην ιστορία και ζωντανεύει, ξανά τον άθλο του πρώτου Έλληνα χρυσού Ολυμπιονίκη της σύγχρονης εποχής, 130 χρόνια μετά τον θρυλικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην άρρηκτη σύνδεση του Σπύρου Λούη με το Μαρούσι —την περιοχή όπου ανδρώθηκε και έζησε— και αναδεικνύει τη διαχρονική επίδραση της νίκης του στον παγκόσμιο αθλητισμό μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, η δημοσιογραφική έρευνα επιχειρεί να ρίξει φως στη ‘γκρίζα ζώνη’ του θριάμβου. Tο ντοκιμαντέρ εξετάζει τις έμμεσες κατηγορίες που γεννήθηκαν την επόμενη κιόλας μέρα του αγώνα και ήθελαν τον Λούη να έχει χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα για να κόψει πρώτος το νήμα.

Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή.

Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.