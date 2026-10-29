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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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29.10.2026 14:26

Δούρου: Κόλαφος για την κυβέρνηση οι καταγγελίες Κοβέσι

29.10.2026 14:26
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«Οι καταγγελίες της Λάουρα Κοβέσι αποτελούν κόλαφο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου σε δήλωσή της.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να απολογείται για τα σκάνδαλα που παράγει με ρυθμούς πολυβόλου, προσπαθούσε να εκφοβίσει την κα Κοβέσι για να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των “Χασάπηδων”, των “Φραπέδων” και των “Πόρσε”, σε βάρος των έντιμων αγροτών», σημειώνει και καταλήγει:

«Αυτές οι καταγγελίες συνιστούν ένα ακόμη βαρύ πλήγμα για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Η κυβέρνηση είναι ξανά έκθετη. Πρέπει να φύγει».

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