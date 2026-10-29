Δούρου: Κόλαφος για την κυβέρνηση οι καταγγελίες Κοβέσι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Οι καταγγελίες της Λάουρα Κοβέσι αποτελούν κόλαφο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου σε δήλωσή της.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να απολογείται για τα σκάνδαλα που παράγει με ρυθμούς πολυβόλου, προσπαθούσε να εκφοβίσει την κα Κοβέσι για να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των “Χασάπηδων”, των “Φραπέδων” και των “Πόρσε”, σε βάρος των έντιμων αγροτών», σημειώνει και καταλήγει:

«Αυτές οι καταγγελίες συνιστούν ένα ακόμη βαρύ πλήγμα για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Η κυβέρνηση είναι ξανά έκθετη. Πρέπει να φύγει».

Διαβάστε επίσης:

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη με Βελόπουλο για τα πόθεν έσχες: «Ξέρω πολύ καλά τα περιουσιακά στοιχεία σου» – «Είσαι εθνικός ψεύτης»

Π. Μαρινάκης: Η νομιμότητα παντού δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική δέσμευση, αλλά μια διαρκή προσπάθεια για μια κοινωνία πιο ασφαλή και δίκαιη

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας – Επανέρχεται στη Βουλή ο Βαρεμένος