Νέο… φλερτ Μαρινάκη προς Καραμανλή: Οφείλουμε να τον ακούμε

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Το ότι Μαξίμου και Πειραιώς προσπαθούν εδώ και καιρό να διαχωρήσουν τον Κώστα Καραμανλή από τον Αντώνη Σαμαρά είναι γνωστό τοις πάσι.

Ωστόσο, αυτή την τακτίκη επανέλαβε από το briefing που πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Καραμανλής δεν επιτίθεται, εκφράζει τις θέσεις του με ευπρέπεια και – με την εμπειρία που έχει – οφείλουμε να τις ακούσουμε».

ΟΚ, να τον ακούει η κυβέρνηση, αλλά όσον αφορά στις θέσεις και τις απόψεις του, σκοπεύει να τις υιοθετήσει; Γιατί ως τώρα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται…

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