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29.10.2026 14:20

Συλλυπητήρια Κακλαμάνη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – «Τα λόγια είναι φτωχά…»

29.10.2026 14:20
KAKLAMANIS_VOULI

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Τη βαθιά οδύνη εκ μέρους όλων των βουλευτών καθώς και τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων και των πολιτών που δοκιμάζονται από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο, εκφράζει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με συλλυπητήριες επιστολές του προς την πρόεδρο του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων, Francina Armengol Socias και τον πρόεδρο της Γερουσίας της Ισπανίας, Francina Armengol Socias.

«Τα λόγια είναι φτωχά και αδύναμα μπροστά στο μέγεθος της απώλειας, της ανθρώπινης οδύνης και της ανείπωτης θλίψης που βιώνουν οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και όλοι όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός.

Τις δύσκολες αυτές στιγμές τασσόμεθα στο πλευρό του λαού της Ισπανίας και επιτρέψτε μου να σας εκφράσω την αλληλεγγύη και συμπαράσταση του ελληνικού λαού προς τον δοκιμαζόμενο ισπανικό λαό», τονίζει ο κ. Κακλαμάνης στις συλλυπητήριες επιστολές του.

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 14:28
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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