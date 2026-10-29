Επιμένει να κάνει μετρήσεις η Interview κι απαντήσεις να μην δίνει

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Στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, όπου μπορούν να γίνονται τα πάντα και ουδείς να δίνει λογαριασμό, δεν είναι παράξενο που μία εταιρεία, η οποία θα έπρεπε να δώσει πρώτα απαντήσεις για το πώς κάνει τις έρευνες κοινής γνώμης και να (μας) εξηγήσει εάν πήγε και τι είπε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσκοπήσεων επί συγκεκριμένης καταγγελίας, αυτή συνεχίζει να δημοσιεύει γκάλοπ σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Ο λόγος για την Interview, η οποία δημοσιεύει κάθε 15 μέρες και μία έρευνα.

Το topontiki.gr θα επιμένει να μην αναδημοσιεύει τις έρευνες αυτές, έως ότου η εταιρεία κάνει επίσημη ανακοίνωση – ενημέρωσης, πληροφορώντας τι έχει γίνει με την υπόθεση που προκάλεσε συζητήσεις, καθώς καταγγέλθηκε τον Σεπτέμβριο ότι είχε έτοιμη την έρευνα τότε, πριν από την επίσημη ημερομηνία λήξης συλλογής του δείγματος.

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