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29.10.2026 08:00

Από τη ΜεΡΑ25 και τον ΣΥΡΙΖΑ στο… σανίδι

29.10.2026 08:00
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Στροφή 180 μοιρών στην καριέρα της έκανε η πρώην βουλευτής της ΜεΡΑ25 και του ΣΥΡΙΖΑ, Αγγελική-Ναταλία Αδαμοπούλου, η οποία ανήγγειλε μέσω social media ότι προτίθεται να δοκιμάσει την τύχη της ως ηθοποιός.

Στην ανάρτησή της η πρώην βουλευτής ενημερώνει ότι «κατόπιν της συμμετοχής μου στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης που διεξάγονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινα δεκτή από τις εξής Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης: Δραματική Σχολή ”Βεάκη”, Δραματική Σχολή ”Μοντέρνοι Καιροί”, Δραματική Σχολή Αθηνών “Γ. Θεοδοσιάδη”».

Μάλιστα, η – και νομικός – πρώην βουλευτής αναφέρει με νόημα ότι «ηθοποιός σημαίνει αλήθεια». Εμείς της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 08:32
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