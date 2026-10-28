Ζαχαριάδης και Σακελλαρίδης κατά Λατινοπούλου για την ανάρτηση-ωδή στον Μεταξά

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Επίθεση κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προέδρου της Φωνής της Λογικής εξαπέλυσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή ανάρτησή της για την 28η Οκτωβρίου, στην οποία αποθεώνει τον Ιωάννη Μεταξά, όπως κάνει κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις.

«Η ανάρτηση της κ. Λατινοπούλου για την 28η Οκτωβρίου είναι μια προσπάθεια να μετατρέψει την εθνική επέτειο σε ύμνο στον Ιωάννη Μεταξά και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Μόνο ντροπή γι αυτή τη μεγάλη διαστρέβλωση της ιστορίας. Δυστυχώς όμως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κανείς δεν απαντά από το κυβερνητικό κόμμα στην πρώην υποψήφιά τους στη Β Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του κόμματος «Φωνή Λογικής».

Είναι σαφές από τις αναρτήσεις της ότι η κ.Λατινοπούλου όπως και άλλοι ακροδεξιοί που βρίσκονται εντός ΝΔ σήμερα και προέρχονται από το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη είναι θιασώτες της Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.

Ας το πουν καθαρά δεν χρειάζεται να γεμίσουν τα social media με ένα ιστορικές ανακρίβειες και ασυναρτησίες. Από εδώ και πέρα τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο, όλα θα απαντώνται γιατί ο ο αγώνας ενάντια στη λήθη είναι ο αγώνας ενάντια στο φασισμό.

Η Ιστορία δεν αρχίζει ούτε τελειώνει στον Μεταξά. Ο Μεταξάς ήταν διακτάτορας. Ήταν ο δικτάτορας που είχε καταργήσει τις δημοκρατικές ελευθερίες, είχε φυλακίσει και εξορίσει πολιτικούς αντιπάλους και είχε επιβάλει λογοκρισία. Δεν θα παραδώσουμε την 28η Οκτωβρίου σε όσους διαβάζουν επιλεκτικά την Ιστορία.

Ο Μεταξάς ήταν όντως εκείνος που απέρριψε το ιταλικό τελεσίγραφο. Όμως το ΟΧΙ είναι υπόθεση ενός ολόκληρου λαού, ενός λαού που πολέμησε στα βουνά της Αλβανίας, που αντιστάθηκε στη ναζιστική κατοχή και που, με πρωτεργάτες το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ και την ΕΠΟΝ, έγραψε τις πιο ηρωικές σελίδες της Εθνικής Αντίστασης.

Ειδικά φέτος, οι συγκλονιστικές φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή μάς υπενθυμίζουν ποιοι στάθηκαν απέναντι στον ναζισμό μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά και πόσο σκοτεινή υπήρξε η ιστορία του δωσιλογισμού και της συνεργασίας με τους κατακτητές.

Δεν μπορεί να παρουσιάζεται ο Ιωάννης Μεταξάς ως άσπιλος εθνικός ήρωας, αποκομμένος από την ιστορική πραγματικότητα του καθεστώτος του. Το 1936 υποδέχθηκε στην Ελλάδα τον Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργό Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας, με τον οποίο το καθεστώς της 4ης Αυγούστου διατηρούσε επαφές. Η απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου είναι ιστορικό γεγονός, αλλά δεν διαγράφει τον αυταρχισμό του καθεστώτος του ούτε ακυρώνει τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού λαού, που πολέμησε στα βουνά της Αλβανίας και αργότερα αντιστάθηκε στη ναζιστική κατοχή. Η Ιστορία δεν μπορεί να είναι επιλεκτική: τιμούμε το ΟΧΙ του λαού μας, την Εθνική Αντίσταση και όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, χωρίς να εξωραΐζουμε τη δικτατορία.

Ακολουθεί φωτογραφία όπου η πρώτη επίσκεψη ανώτατου στελέχους της ναζιστικής Γερμανίας έγινε από τον διαβόητο Γιόζεφ Γκέμπελς, μόλις ενάμιση μήνα μετά την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Ο Γκαίμπελς φωτογραφίζεται με τον Μεταξά στην Καστέλα στη βεράντα του Ναυτικού Ομίλου με φόντο το Μικρολίμανο».

Η ανάρτηση της κ. Λατινοπούλου για την 28η Οκτωβρίου είναι μια προσπάθεια να μετατρέψει την εθνική επέτειο σε ύμνο στον Ιωάννη Μεταξά και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Μόνο ντροπή γι αυτή τη μεγάλη διαστρέβλωση της ιστορίας. Δυστυχώς όμως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κανείς δεν απαντά από το κυβερνητικό κόμμα στην πρώην υποψήφιά τους στη Β Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του κόμματος «Φωνή Λογικής». Είναι σαφές από τις αναρτήσεις της ότι η κ.Λατινοπούλου όπως και άλλοι ακροδεξιοί που βρίσκονται εντός ΝΔ σήμερα και προέρχονται από το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη είναι θιασώτες της Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Ας το πουν καθαρά δεν χρειάζεται να γεμίσουν τα social media με ένα ιστορικές ανακρίβειες και ασυναρτησίες. Από εδώ και πέρα τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο, όλα θα απαντώνται γιατί ο ο αγώνας ενάντια στη λήθη είναι ο αγώνας ενάντια στο φασισμό. Η Ιστορία δεν αρχίζει ούτε τελειώνει στον Μεταξά. Ο Μεταξάς ήταν διακτάτορας. Ήταν ο δικτάτορας που είχε καταργήσει τις δημοκρατικές ελευθερίες, είχε φυλακίσει και εξορίσει πολιτικούς αντιπάλους και είχε επιβάλει λογοκρισία. Δεν θα παραδώσουμε την 28η Οκτωβρίου σε όσους διαβάζουν επιλεκτικά την Ιστορία. Ο Μεταξάς ήταν όντως εκείνος που απέρριψε το ιταλικό τελεσίγραφο. Όμως το ΟΧΙ είναι υπόθεση ενός ολόκληρου λαού, ενός λαού που πολέμησε στα βουνά της Αλβανίας, που αντιστάθηκε στη ναζιστική κατοχή και που, με πρωτεργάτες το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ και την ΕΠΟΝ, έγραψε τις πιο ηρωικές σελίδες της Εθνικής Αντίστασης. Ειδικά φέτος, οι συγκλονιστικές φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή μάς υπενθυμίζουν ποιοι στάθηκαν απέναντι στον ναζισμό μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά και πόσο σκοτεινή υπήρξε η ιστορία του δωσιλογισμού και της συνεργασίας με τους κατακτητές. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται ο Ιωάννης Μεταξάς ως άσπιλος εθνικός ήρωας, αποκομμένος από την ιστορική πραγματικότητα του καθεστώτος του. Το 1936 υποδέχθηκε στην Ελλάδα τον Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργό Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας, με τον οποίο το καθεστώς της 4ης Αυγούστου διατηρούσε επαφές. Η απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου είναι ιστορικό γεγονός, αλλά δεν διαγράφει τον αυταρχισμό του καθεστώτος του ούτε ακυρώνει τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού λαού, που πολέμησε στα βουνά της Αλβανίας και αργότερα αντιστάθηκε στη ναζιστική κατοχή. Η Ιστορία δεν μπορεί να είναι επιλεκτική: τιμούμε το ΟΧΙ του λαού μας, την Εθνική Αντίσταση και όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, χωρίς να εξωραΐζουμε τη δικτατορία. Ακολουθεί φωτογραφία όπου η πρώτη επίσκεψη ανώτατου στελέχους της ναζιστικής Γερμανίας έγινε από τον διαβόητο Γιόζεφ Γκέμπελς, μόλις ενάμιση μήνα μετά την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Ο Γκαίμπελς φωτογραφίζεται με τον Μεταξά στην Καστέλα στη βεράντα του Ναυτικού Ομίλου με φόντο το Μικρολίμανο. — Costas Zachariadis (@CZachariadis) October 28, 2026

Σκληρή κριτική στην Αφροδίτη Λατινοπούλου άσκησε και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο κ. Σακελλαρίδης κατηγόρησε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής ότι επιχειρεί να εξυμνήσει τον δικτάτορα, τονίζοντας πως «η 28η Οκτωβρίου ανήκει στον λαό που πολέμησε τον φασισμό, όχι στους υμνητές των δικτατόρων».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πολλοί αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης είχαν προηγουμένως διωχθεί από το καθεστώς Μεταξά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής.

«Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται για να χωρέσει στα ακροδεξιά αφηγήματα», ανέφερε, καταλήγοντας ότι «το ΟΧΙ ανήκει στον ελληνικό λαό».

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