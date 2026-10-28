ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού

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«Η κυβέρνηση και ο υπ. “Προστασίας του Πολίτη” μετέτρεψαν σήμερα, 28η Οκτωβρίου, τη Θεσσαλονίκη σε σιδερόφρακτη πόλη για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις κατά της σύναξης που πραγματοποιεί ο καταδικασμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης. Έβαλαν γερή πλάτη στους νοσταλγούς τους ναζισμού», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Σήμερα, ανήμερα της επετείου της έναρξης της αντίστασης του ελληνικού λαού στη φασιστική επίθεση, τα ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη ψέκασαν εν ψυχρώ, ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν εκείνους που διαδηλώνουν κατά της επανεμφάνισης του νεοναζισμού», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Στην επέτειο του αντιφασιστικού “ΟΧΙ”, Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης χαϊδεύουν και προστατεύουν την ακροδεξιά και τους νεοναζί. Ντροπή».

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