Με ξύλο και χημικά υποδέχθηκαν όσους διαμαρτυρήθηκαν κατά της ομιλίας Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη – Τα ΜΑΤ δεν δίστασαν να χτυπήσουν στο κεφάλι έναν νεαρό

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Επεισόδια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αφορμή την προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης στις 17:00, ανήμερα της επετείου του «Όχι».

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο σημείο και στη συνέχεια επιχείρησαν να κινηθούν προς την οδό Εγνατία. Ωστόσο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν σχηματίσει φραγμό. Tα ΜΑΤ υποδέχθηκαν τους διαδηλωτές με άγριο ξύλο και χημικά, προχώρησαν σε δύο προσαγωγές, ενώ δεν δίστασαν να χτυπήσουν στο κεφάλι έναν νεαρό.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απέκλεισαν μέρος των συγκεντρωμένων, ενώ για σήμερα βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση συναθροίσεων στη Θεσσαλονίκη, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αριστερές οργανώσεις και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, οι οποίες ζητούν να ακυρωθεί η εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕΤΕ Αστέρης Παναγιώτου τόνισε: «Η αστυνομία σήμερα προστατεύει τον καταδικασμένο εγκληματία φασίστα Κασιδιάρη την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου δίνουν βήμα στον ναζί εγκληματία».

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