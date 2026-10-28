search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 17:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 15:59

Με ξύλο και χημικά υποδέχθηκαν όσους διαμαρτυρήθηκαν κατά της ομιλίας Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη – Τα ΜΑΤ δεν δίστασαν να χτυπήσουν στο κεφάλι έναν νεαρό

28.10.2026 15:59
thessaloniki-kasidiaris

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αφορμή την προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης στις 17:00, ανήμερα της επετείου του «Όχι».

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο σημείο και στη συνέχεια επιχείρησαν να κινηθούν προς την οδό Εγνατία. Ωστόσο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν σχηματίσει φραγμό. Tα ΜΑΤ υποδέχθηκαν τους διαδηλωτές με άγριο ξύλο και χημικά, προχώρησαν σε δύο προσαγωγές, ενώ δεν δίστασαν να χτυπήσουν στο κεφάλι έναν νεαρό.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απέκλεισαν μέρος των συγκεντρωμένων, ενώ για σήμερα βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση συναθροίσεων στη Θεσσαλονίκη, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αριστερές οργανώσεις και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, οι οποίες ζητούν να ακυρωθεί η εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕΤΕ Αστέρης Παναγιώτου τόνισε: «Η αστυνομία σήμερα προστατεύει τον καταδικασμένο εγκληματία φασίστα Κασιδιάρη την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου δίνουν βήμα στον ναζί εγκληματία».

Διαβάστε επίσης:

Τήνος: Αυτοκίνητο με οδηγό έναν 17χρονο παρέσυρε 5χρονο έξω από παιδική χαρά

Θριάσιο Νοσοκομείο: Με κουβάδες και χαρτόνια προσπαθούν να μαζέψουν τα νερά της βροχής – Κατέρρευσαν τμήματα ψευδοροφής (Video)

Θεσσαλονίκη: Με την επίδειξη του F-16 της ομάδας «Ζευς» ολοκληρώθηκε η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Τα νέα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypswma-731
ΕΛΛΑΔΑ

Ύψωμα 731: Το «ΟΧΙ» του 1940, ειπώθηκε στα βουνά της Αλβανίας

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

flavio-bolsonaru
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Μαϊάμι έφτασε ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την ήττα από τον Λούλα

tanker drone
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Επίθεση με θαλάσσια drones σε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Απομακρύνθηκε με ασφάλεια το πλήρωμα

spain-treno-234234
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Πώς έγινε η τραγωδία, τουλάχιστον 68 νεκροί – Ανθρώπινο λάθος εν μέσω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

liolios
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΚΑΝΑ: 180.000 ευρώ χρέη και 18 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι - Οι καταγγελίες για την περίοδο Λιόλιου στην ΕΟΚ

basketball_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο άνθρωπος του Σαμαρά που θέλει να διαδεχθεί τον Λιόλιο στην ΕΟΚ

nikos-filis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

israel_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα - Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 17:44
ypswma-731
ΕΛΛΑΔΑ

Ύψωμα 731: Το «ΟΧΙ» του 1940, ειπώθηκε στα βουνά της Αλβανίας

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

flavio-bolsonaru
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Μαϊάμι έφτασε ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την ήττα από τον Λούλα

1 / 3