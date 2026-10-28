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28.10.2026 14:48

Τήνος: Αυτοκίνητο με οδηγό έναν 17χρονο παρέσυρε 5χρονο έξω από παιδική χαρά

28.10.2026 14:48
tinos

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός 5χρονου παιδιού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 27/10, στην Τήνο, στην παραλιακή οδό, μπροστά από παιδική χαρά.

Για το περιστατικό, που σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Τήνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το tinoslive.tv, το παιδί επιχείρησε να περάσει κάθετα τον δρόμο, όταν το παρέσυρε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος, με συνέπεια να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υπεβλήθη στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Την έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Τήνου.

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