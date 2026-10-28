Φασούλας: «Θα κατέβω στις εκλογές της ΕΟΚ – Πρέπει να σπάσουν αυγά»

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Την υποψηφιότητά του στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης επιβεβαίωσε ο Παναγιώτης Φασούλας, σε συνέντευξή του στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ζητώντας αλλαγές στη διοίκηση και απόδοση ευθυνών για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Στο επίκεντρο η διοίκηση της ΕΟΚ

Ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε στο σκάνδαλο στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, στην απώλεια θέσεων εργασίας για 2.500 ανθρώπους, αλλά και στην προφυλάκιση του προέδρου της Ομοσπονδίας και συνεργατών του, την ώρα που η λειτουργία της ΕΟΚ συνεχίζεται κανονικά.

«Υπάρχει και κατάσταση γύρω μας που υπάρχουν τρία μεγάλα σκάνδαλα. Στα δύο από αυτά έχουμε μείνει 2.500 άνεργοι και στο τρίτο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με τους συνεργάτες του είναι προφυλακισμένοι και η Ομοσπονδία λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικότατα. Ο νόμος ορίζει κανονικότατα ότι μπορεί εντός 25 ημερών να γίνουν εκλογές στην Ομοσπονδία και αυτές θα γίνουν σε 52 μέρες! Έχω την εντύπωση ότι τρώνε το ίδιο παραμύθι που τρώνε τόσα χρόνια όσοι βρίσκονται εκεί, γι’ αυτό και παραμένουν. Καλό θα ήταν κάποιοι να παραιτηθούν, γιατί οι ευθύνες θα αναζητηθούν. Δεν μπορούν να λένε ότι “έχουμε πλάτες” και να μένουν εκεί».

Οι σχολικοί αγώνες και το μήνυμα στον Βρούτση

Σκληρή ήταν η τοποθέτησή του για την υπόθεση των σχολικών αγώνων, με τον ίδιο να αναφέρεται στην προσωπική επίθεση που δέχθηκε: «Υπάρχει ηθικό ανάστημα σε αυτούς που έστηναν σχολικούς αγώνες; Στους ανθρώπους που υποστήκαμε αυτόν τον κανιβαλισμό, με πρώτο εμένα, έχουμε ακούσει τα πάντα, είμαστε ανίδεοι, πάνχαζοι».

Ο Παναγιώτης Φασούλας μίλησε και για τις δυνατότητες παρέμβασης του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να καθαιρέσει τη διοίκηση της ΕΟΚ, αλλά μπορεί να ενημερώσει τη FIBA για όσα συμβαίνουν.

«Τα σωματεία θα αντιδράσουν, δεν θα κάτσουν να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα τέτοιο. Ο υπουργός δεν μπορεί να αναιρέσει την Ομοσπονδία. Δεν μπορεί να καθαιρέσει ο Βρούτσης. Μπορεί κάλλιστα όμως να επικοινωνήσει με τη FIBA και να εξηγήσει την κατάσταση».

«Δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές»

Για το ζήτημα της διαιτησίας, ίδιος τόνισε: «Όταν έχεις δημιουργήσει έναν στρατό διαιτητών για να φέρνεις συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχολικούς αγώνες και για να μπορούν να γυρνάνε στα σωματεία και να απειλούν ότι, αν δεν ψηφιστούν, την επόμενη αγωνιστική θα τους σφάξουν».

Ο Παναγιώτης Φασούλας συνέδεσε την απουσία Ελλήνων διαιτητών από διεθνείς διοργανώσεις με την αξιοπιστία της ελληνικής διαιτησίας: «Δεν καλούν τους Έλληνες διαιτητές σε παγκόσμια κτλ., γιατί δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές. Για να μην πέσουμε από τα σύννεφα, θα αντιμετωπίσουμε χειρότερες καταστάσεις! Πρέπει να πάμε με παλιούς αθλητές που το λέει η καρδιά τους. Δεν μπορώ να μην εξάρω τον Γιώργο Μπόγρη. Εδώ δεν έχει αντιδράσει κανείς στις wild cards. Έχουν γίνει απίστευτα κακά πράγματα για το άθλημά μας. Αν έχεις καλό μάνατζερ, παίζεις σε εθνικές ομάδες».

«Έχει διαβρωθεί συθέμελα το οικοδόμημα του μπάσκετ και χρειάζεται η επόμενη διοίκηση να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Ποιος αποφάσιζε για αυτές τις wild cards και για την ΚΕΔ; Το πέταγμα του μπαλακιού στη Δικαιοσύνη δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να σπάσουν αυγά. Βεβαίως θα κατέβω στις εκλογές!», τόνισε κλείνοντας.

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