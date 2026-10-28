Σκιάθος: Έκλεισε ο δρόμος προς Πλατανιά λόγω της κακοκαιρίας – Στα όριά του το ρέμα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στη Σκιάθο, με πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται σε διάφορα σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν ανεβάσει επικίνδυνα τη στάθμη του ρέματος στον Πλατανιά, το οποίο βρίσκεται πλέον στα όριά του. Εξαιτίας της κατάστασης, η κυκλοφορία στον δρόμο προς τον Πλατανιά έχει διακοπεί, καθώς η διέλευση οχημάτων κρίνεται επικίνδυνη.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή και να μην επιχειρούν να περάσουν από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Παράλληλα, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τις Κουκουναριές. Οι οδηγοί που διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κακοκαιρία ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα.

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ»: «Η ελευθερία δεν χαρίζεται» (Video)

Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην Μενάνδρου

28η Οκτωβρίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία (photos/video)











