Θριάσιο Νοσοκομείο: Με κουβάδες και χαρτόνια προσπαθούν να μαζέψουν τα νερά της βροχής – Κατέρρευσαν τμήματα ψευδοροφής (Video)

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Τα σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις του Θριάσιου Νοσοκομείου ανέδειξε εκ νέου η κακοκαιρία, με τα νερά της βροχής να εισέρχονται σε χώρους του κτιρίου και τμήματα της ψευδοροφής να αποκολλώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βροχόπτωση των τελευταίων δύο ημερών έχει οδηγήσει στην τοποθέτηση κουβάδων για τη συλλογή των νερών, ενώ χρησιμοποιούνται ακόμη και χαρτόνια για τον περιορισμό των συνεπειών από τις διαρροές.

Το προσωπικό καταβάλλει προσπάθειες για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, ωστόσο τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασης δεν αποτελούν παρά προσωρινές λύσεις απέναντι στα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Οι φθορές στις οροφές και η εισροή νερού επαναφέρουν το ζήτημα της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες της Δυτικής Αττικής και καλείται να λειτουργεί ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

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