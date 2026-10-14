Θριάσιο Νοσοκομείο: Για 10η φορά έπεσαν τμήματα της ψευδοροφής σε κλινικές και γραφεία γιατρών (photos)

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Ζημιές από πτώσεις ψευδοροφής στην Ψυχιατρική και στην Β’ Παθολογική κλινική του Θριάσιου νοσοκομείου αλλά και σε τουαλέτες και γραφεία ιατρών, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων με σημερινή του ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων είναι το δέκατο συνεχόμενο περιστατικό πτώσης τμημάτων της ψευδοροφής, το οποίο συνέβη το βράδυ της Τρίτης στην τραπεζαρία της Ψυχιατρικής κλινικής, ημέρα εφημερίας της κλινικής. Επίσης τμήμα της οροφής έπεσε στο μπάνιο των ασθενών και στο γραφείο των γιατρών στη Β’ Παθολογική κλινική.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρότατο πρόβλημα στο κτίριο του νοσοκομείου τονίζοντας ότι υγειονομικοί, εργαζόμενοι ασθενείς και συνοδοί, βλέπουν για μια ακόμη φορά εικόνες ντροπής.

«Το νέο, δέκατο συνεχόμενο, περιστατικό πτώσης τμημάτων της οροφής, το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, στην τραπεζαρία της Ψυχιατρικής κλινικής, ημέρα εφημερίας της κλινικής, όπου και «επιστρατεύθηκαν κουβάδες» καθώς και στο μπάνιο των ασθενών και το γραφείο των γιατρών στη Β Παθολογική κλινική επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου μας για το σοβαρότατο πρόβλημα στο κτίριο του Θριάσιου νοσοκομείου.

Δεν πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό» όπως είχε απαντήσει, με το γνωστό του ειρωνικό ύφος, ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας στις επανειλημμένες αναφορές – καταγγελίες του Σωματείου μας για το πρόβλημα στο κτίριο του Θριάσιου νοσοκομείου και συνολικά για την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακών υποδομών στις δημόσιες μονάδες υγείας, δεδομένου ότι πτώσεις τμημάτων της οροφής έχουν συμβεί σε 9 διαφορετικά τμήματα του Θριάσιου νοσοκομείου τους τελευταίους μήνες, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση.» όπως αναφέρει η ανακοίνωση του σωματείου.

Ακόμη πιο εξοργιστικό, σύμφωνα με τους εργαζομένους, είναι το γεγονός ότι έχει κατατεθεί αίτημα του νοσοκομείου συνοδευόμενο με τεχνική μελέτη, για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών, συντήρησης, αποκατάστασης και στεγανοποίησης, στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «αλλά εκκρεμεί ακόμη η έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία.».

Ελλείψεις προσωπικού

Ταυτόχρονα παραμένει η επικίνδυνη υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου όπου παραμένουν κενές το 48% των οργανικών θέσεων. Παράλληλα σε εργασιακή ομηρία διαρκείας βρίσκονται 11 συμβασιούχοι εργαζόμενοι (επικουρικοί και μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ) που αν και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων για μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

Το σοβαρότατο πρόβλημα με την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το Θριάσιο νοσοκομείο. Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται σε δεκάδες δημόσιες μονάδες υγείας πανελλαδικά, με πιο πρόσφατα παραδείγματα την πτώση τμημάτων της οροφής στα νοσοκομεία της Λέρου, της Κορίνθου, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, την εισροή βρόχινων υδάτων στον Ευαγγελισμό, την πλημμύρα σε τμήματα του νοσοκομείο Αγιος Ανδρέας και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…

Σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας «από τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που έχει σαν συνέπεια την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων καθώς και την επικίνδυνη υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, που έχει δραματικές επιπτώσεις για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων και τις συνθήκες εργασίας των εναπομείναντων εργαζομένων, και συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, η οποία κοστίζει πολλαπλάσια από την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.».

Το σωματείο ζητάει:

-Να εγκριθούν και να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίας αποκατάστασης και στεγανοποίησης στο κτίριο του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου και να ενισχυθεί άμεσα η τεχνική υπηρεσία του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων.-Να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος και συντήρηση των κτιριακών υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

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