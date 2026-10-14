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ΥΓΕΙΑ

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14.10.2026 13:13

Αντιγήρανση και μακροβιότητα: Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο του υπουργείου Υγείας

14.10.2026 13:13
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Το υπουργείο Υγείας προχωρά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τις ιατρικές και μη πράξεις αντιγήρανσης και μακροβιότητας (longevity). Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με πρόεδρο τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη και μέλη κορυφαίους ιατρούς και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου.

Η επιτροπή έχει ως βασική αποστολή τη σύνταξη ενός προσχεδίου νόμου που θα καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας των σχετικών φορέων.

Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται:

  • η σαφής οριοθέτηση των πρακτικών με βάση τον σκοπό τους,
  • η επιστημονική τεκμηρίωση,
  • ο βαθμός παρέμβασης στον οργανισμό,
  • οι πιθανοί κίνδυνοι.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο θα προσδιορίσει με ακρίβεια ποιες ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις θα δικαιούνται να διενεργούν την κάθε πράξη, ανάλογα με την επικινδυνότητά της. Ταυτόχρονα, θα ξεκαθαριστεί ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας και επιστημόνων του κλάδου.

Η προστασία των πολιτών αποτελεί κεντρικό πυλώνα της μεταρρύθμισης. Για το λόγο αυτό θα θεσπιστούν αυστηροί κανόνες για την έγκυρη ενημέρωση και τη λήψη γραπτής συναίνεσης των ενδιαφερομένων, όπου θα αναφέρονται ρητά τα οφέλη και οι περιορισμοί της κάθε μεθόδου.

Επιπλέον, θα μπουν αυστηρά όρια στη διαφήμιση και την προβολή αυτών των υπηρεσιών, ώστε να παταχθούν οι παραπλανητικοί ισχυρισμοί και οι ανυπόστατες υποσχέσεις για την επιβράδυνση των γηρατειών.

Το τελικό νομοσχέδιο θα αποτελέσει μια ενιαία βάση κανόνων για έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

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