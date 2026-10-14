ΕΚΑΒ: Πανελλαδική εκστρατεία μαθημάτων ΚΑΡΠΑ και χρήσης απινιδωτή

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Το EKAB υλοποιεί από τις 13 έως 17 Οκτωβρίου 2026 μια μεγάλη πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καρδιακή ανακοπή και την αξία της άμεσης παρέμβασης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς (World Restart a Heart Day).

Το κεντρικό μήνυμα της φετινής δράσης: «Όλοι οι πολίτες του κόσμου μπορούν να σώσουν μια ζωή».

Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται η εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες που αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ανθρώπου που υφίσταται καρδιακή ανακοπή: Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Οι διασώστες, νοσηλευτές και ιατροί του EKAB πραγματοποιούν πρακτικές επιδείξεις, ενώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε σταθμούς δεξιοτήτων με εκπαιδευτικά προπλάσματα και απινιδωτές.

Παράλληλα, παρέχεται ενημέρωση για:

• την αναγνώριση απειλητικών καταστάσεων,

• την αρχική αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών,

• τον ρόλο και την επιχειρησιακή δράση του EKAB στην προνοσοκομειακή φροντίδα.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του Πανελλαδικού προγράμματος δράσεων EKAB (13–17 Οκτωβρίου 2026) πραγματοποιούνται στα Παραρτήματα και τους Τομείς του EKAB σε όλη τη χώρα:

Αθήνα – Κεντρική Υπηρεσία EKAB

16/10, 09:00–14:00: Εκπαίδευση BLS–AED σε αστυνομικούς της Διεύθυνσης Υγειονομικού.

16/10, 09:00–12:00: Πρώτες βοήθειες στο 5ο Δημοτικό Θήβας.

16/10, 10:00–13:00: Πρώτες βοήθειες σε μαθητές Στ’ τάξης σχολείων Λιβαδειάς (Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας).

16/10, 11:00–15:00: Εκπαίδευση στο 3ο Δημοτικό Λουτρακίου.

16/10, 09:00–15:00: Ανοιχτή δράση στον πεζόδρομο μπροστά από το Παλαιό Δημαρχείο Χαλκίδας.

Θεσσαλονίκη – Παράρτημα & Τομείς

15/10, 09:00–14:00: Κεντρικό Πάρκο Κατερίνης.

16/10, 09:00–14:00: Πλατεία Ευόσμου.

16/10, 09:00–14:00: Πλατεία Γιαννιτσών.

16/10, 09:00–14:00: Πάρκο Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα.

16/10, 09:00–14:00: Πλατεία Ηρώων, Κιλκίς.

17/10, 09:00–14:00: Πλατεία Δημαρχείου, Βέροια.

Πάτρα – Παράρτημα & Τομείς

16/10, 11:00–14:00: Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου.

16/10, 17:30–20:30: Νότιο Πάρκο Πάτρας.

16/10, 10:00–13:00: Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου.

16/10, 10:00–13:00: Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο.

16/10, 09:00–12:00: Πλατεία Αγίου Μάρκου, Ζάκυνθος.

16/10, 10:00–13:00: Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας.

18/10, 17:00–21:00: Πολιτιστικό Κέντρο Διβαράτων Κεφαλονιάς.

Κρήτη – Παράρτημα Ηρακλείου & Χανίων

16/10, 09:00–13:00: Ανοιχτή εκδήλωση στην οδό Δικαιοσύνης, Ηράκλειο.

16/10, 09:00–13:00: Δημοτική Αγορά Χανίων.

Λάρισα – Παράρτημα & Τομείς

16/10, 10:00–13:00: Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

16/10, 10:00–13:00: Πλατεία Πανεπιστημίου, Βόλος.

16/10, 10:00–13:00: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας.

16/10, 10:00–13:00: Κεντρική Πλατεία Τρικάλων.

Καβάλα – Παράρτημα & Τομείς

16/10, 10:00–14:00: Πλατεία Καπνεργάτη.

16/10, 10:00–13:00: Πλατεία Ελευθερίας, Δράμα.

16/10, 10:00–14:00: Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών.

Ήπειρος – Παράρτημα Ιωαννίνων

16/10, 10:00–14:00: Δημαρχείο Πρέβεζας.

16/10, 10:00–14:00: Πλατεία Αγίου Δημητρίου, Άρτα.

16/10, 10:00–14:00: Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα.

16/10, 10:00–14:00: Πεζόδρομος Γρ. Λαμπράκη, Ηγουμενίτσα.

16/10, 10:00–14:00: Πλατεία Ανουντσιάτας, Κέρκυρα.

16/10, 10:00–14:00: Πλατεία Καλπακίου, Δολιανά.

16/10, 10:00–14:00: Κεντρική Πλατεία Φιλιππιάδας.

Λαμία – Παράρτημα

14/10, 08:30–14:00: Γυμνάσιο Σπερχειάδας.

14/10, 12:00–17:00: ΕΟΠΥΥ Καρπενησίου.

15/10, 08:30–14:00: 6ο ΓΕΛ Λαμίας.

16/10, 08:30–14:00: Νοσοκομείο Άμφισσας.

Αλεξανδρούπολη – Παράρτημα & Τομείς

16/10, 10:00–14:00: Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης.

16/10, 10:00–14:00: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής.

Τρίπολη – Παράρτημα & Τομείς

13/10, 15:00–20:30: ΣΑΕΚ Παναρκαδικού Νοσοκομείου.

16/10, 09:00–13:00: 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

18/10, 09:00–15:00: Νεφρολογικό Κέντρο Σπάρτης.

22/10, 09:00–14:00: Δημαρχείο Ερμιόνης.

Κοζάνη – Παράρτημα & Τομείς

16/10, 09:00–13:00: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας.

16/10, 08:30–12:30: 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Κοζάνης.

16/10, 09:00–13:00: 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Γρεβενών.

16/10, 09:00–13:00: 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Φλώρινας.

16/10, 11:30–14:00: Εμπορικό Κέντρο Καστοριάς.

16/10, 16:30–20:30: Προπονητικό Κέντρο Κωπηλασίας Καστοριάς.

16/10, 11:00–13:00: Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο».

Μυτιλήνη – Παράρτημα & Τομείς

16/10, 09:00–12:00: 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης.

16/10, 09:00–14:00: Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου.

16/10, 10:00–15:00: Παραλία Τήνου.

16/10, 10:00–15:00: Δήμος Μυκόνου – Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου.

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