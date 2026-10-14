Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: Έλεγχοι σε 15 ιατρεία και καταγγελίες για Botox σε σπίτια, νυχάδικα και ξενοδοχεία

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Botox σε κέντρα αισθητικής χωρίς το απαραίτητο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και τις άδειες λειτουργίας, σε σπίτια (!) αλλά και σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία με στόχο την εκπαίδευση ανειδίκευτων γυναικών στην εφαρμογή υαλουρονικό οξέως, είναι μερικά από τα αποκαλυπτικά ευρήματα της έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, που διεξάγει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο επιστημονικός σύλλογος εκτός από τις καταγγελίες που είχε στην κατοχή του, διεξήγαγε έρευνα σε διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες κέντρων αισθητικής και καταστημάτων περιποίησης νυχιών (νυχάδικα) όπου αποκαλύφθηκε το μέγεθος της ασυδοσίας στο χώρο της υγείας.

Το τελικό πόρισμα κατατέθηκε ήδη στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές αλλά και στον Εισαγγελέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών (ΙΣΠ) ξεκαθαρίζει ότι οι ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές αποτελούν ιατρικές πράξεις και υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των πολιτών προϋποθέτει την παρουσία ιατρού, τη λειτουργία νόμιμου ιατρείου και τη χρήση πιστοποιημένων υλικών.

Αναλυτικά το τελευταίο διάστημα 15 ιατρεία στην Πάτρα είχαν τεθεί υπό έλεγχο, καθώς είχαν εντοπιστεί αποκλίσεις ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχονταν και στις άδειες λειτουργίας ή στις ιατρικές ειδικότητες των υπευθύνων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας, είχε στην κατοχή του:

–καταγγελίες για παράνομες ενέσιμες πράξεις σε κέντρα αισθητικής,

-καταστήματα περιποίησης νυχιών και

– ιδιωτικές κατοικίες.

Εντύπωση προκαλεί η ιδιαίτερη αναφορά που έκανε η πρόεδρος του ΙΣΠ Άννα Μαστοράκου, στα σεμινάρια που φέρεται να οργανώνονται σε ξενοδοχεία, όπου γυναίκες χωρίς το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο, εκπαιδεύονται στη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιούν χωρίς καμία ιατρική επίβλεψη, εφαρμογές Botox.

Η πρόεδρος χαρακτήρισε τις πρακτικές αυτές παράνομες, επισημαίνοντας ότι απαιτείται πλέον διεύρυνση των ελέγχων.

Ποιες πράξεις επιτρέπονται και υπό ποιες προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με τον ΙΣΠ οι ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές είναι ιατρικές πράξεις. Η ασφάλεια του πολίτη προϋποθέτει κατάλληλο ιατρό, νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο και πιστοποιημένα υλικά.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει τους πολίτες ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με την άσκηση της ιατρικής.

Τι επιτρέπεται

Botox και ενέσιμο υαλουρονικό οξύ: Αποτελούν ιατρικές πράξεις. Σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας, οι αισθητικές εφαρμογές τους διενεργούνται από ειδικευμένους ιατρούς των ειδικοτήτων Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Χώρος εφαρμογής: Η πράξη πρέπει να πραγματοποιείται σε νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο, με τήρηση των προβλεπόμενων όρων λειτουργίας και των κανόνων ασφάλειας.

Υλικά: Πρέπει να χρησιμοποιούνται νόμιμα κυκλοφορούντα, κατάλληλα και πιστοποιημένα προϊόντα, με δυνατότητα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας.

Ο θεραπευτικός βελονισμός αποτελεί πράξη που, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), ασκείται από ιατρούς με την απαιτούμενη εκπαίδευση και υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η ομοιοπαθητική πρακτική, όταν αναφέρεται ως δραστηριότητα αδειοδοτημένου ιατρείου και ασκείται από ιατρό, δεν συνιστά από μόνη της στοιχείο παράνομης λειτουργίας. Η αξιολόγηση τυχόν ισχυρισμών γίνεται με βάση την ιατρική δεοντολογία και τις σχετικές επιστημονικές θέσεις του ΚΕΣΥ.

Οι εξετάσεις τροφικής δυσανεξίας έναντι τροφών είναι έγκριτη διαγνωστική μέθοδος που όμως δεν αναγνωρίζονται ως αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδος για τον καθορισμό διαιτολογίων απώλειας βάρους.

Ο βιοσυντονισμός δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος και δεν υφίσταται ο όρος κβαντική ιατρική.

Στην ιστοσελίδα του ΙΣΠ αναγράφονται όλα τα ονόματα των ιατρών μελών της και των αδειοδοτημένων ιατρείων.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η χρήση ιατρικών ή επιστημονικών τίτλων χωρίς νόμιμη αναγνώριση, καθώς και η διαφήμιση ή παροχή ιατρικών πράξεων από μη δικαιούμενα πρόσωπα, εγείρουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όχι Botox από ανειδίκευτους

Ο ΙΣΠ επικαλείται και την ατομική ευθύνη των πολιτών καλώντας τους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν επιλέγουν υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως ιατρικές, θεραπευτικές ή επεμβατικές αισθητικές πράξεις.

Πριν από οποιαδήποτε τέτοια πράξη, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει τη νόμιμη ιδιότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και ότι ο χώρος λειτουργεί με την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας. «Η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με την άσκηση της ιατρικής.

Η παρουσίαση μιας υπηρεσίας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον ιατρικό της χαρακτήρα, όταν αυτή συνιστά, από τη φύση της, ιατρική πράξη.» όπως επισημαίνει ο ΙΣΠ.

Επίσης τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, με αντικειμενικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στη νομιμότητα, προκειμένου να προστατεύει τη δημόσια υγεία, τους πολίτες και το κύρος του ιατρικού λειτουργήμα

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