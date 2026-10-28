Το μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ»: «Η ελευθερία δεν χαρίζεται» (Video)

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Με εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη από το μαχητικό F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Στο πιλοτήριο του ευέλικτου και ισχυρού μαχητικού βρέθηκε ο επισμηναγός Χρήστος Χαρίτος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στην αποστολή της ομάδας επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε αεροπορικές εκδηλώσεις τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.
Με αφορμή την επέτειο, ο πιλότος απηύθυνε το δικό του μήνυμα τιμής και μνήμης, αναδεικνύοντας τη σημασία του «Όχι» στην ελληνική ιστορία.
«Μία λέξη αλλάζει την ιστορία για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η Ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά Ελλάδα», είπε.
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