Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης – Σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας, ισονομίας

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Με τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και παρουσία των αυτοδιοικητικών, στρατιωτικών και θεσμικών Αρχών, κορυφώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Μετά το πέρας της παρέλασης ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Η 28η Οκτωβρίου του 1940 μας θυμίζει ότι οι έννοιες της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της εθνικής ακεραιότητας είναι έννοιες μη διαπραγματεύσιμες για εμάς. Έννοιες που αντηχούν μέσα στο χρόνο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή, είναι μια χώρα σταθερή, είναι μια χώρα η οποία δεν διαπραγματεύεται όλες αυτές τις έννοιες, δεν απειλείται από κανέναν και δεν απειλεί κανέναν. Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης και είναι σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας και ισονομίας».

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