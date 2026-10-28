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28.10.2026 21:44

«Μόνο πόνος»: Το μήνυμα του Αντόνιο Μπαντέρας για τη σύγκρουση τρένων με τους 68 νεκρούς στην Ισπανία

28.10.2026 21:44
Antonio-Banderas

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Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων του νέου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συγκλονίζει την Ισπανία εξέφρασε ο Αντόνιο Μπαντέρας.

Ο ηθοποιός ανέβασε στο προφίλ του στο instagram μια φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ένα κερί μαζί με μία μαύρη κορδέλα πάνω σε ράγες τρένου.  «Χωρίς λόγια. Μόνο πόνος», έγραψε. 

Τουλάχιστον 68 άτομα έχασαν τις ζωές τους από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε άφησε να εννοηθεί ότι το δυστύχημα μπορεί να προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος που έγινε υπό «ανεξήγητες» συνθήκες. Το σύστημα σηματοδότησης LZB, το οποίο σταματά αυτόματα ένα τρένο εάν η γραμμή μπροστά είναι κατειλημμένη, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας περίπου στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα λόγω δυσλειτουργίας του υπολογιστή. Το κέντρο ελέγχου έδωσε οδηγίες σε τουλάχιστον δύο από τα τρένα να συνεχίσουν κανονικά, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ακόμη «σήμα στάσης» στη γραμμή, δήλωσε ο Πουέντε.

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