Η ΑΕΛ άντεξε στο… σφυροκόπημα και νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ

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Ο ΟΦΗ έχανε τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη χωρίς να σκοράρει, η ΑΕΛ όμως έβαλε το καθοριστικό γκολ στο 51’ με τον Νίτσο και πήρε μία τεράστιας σημασίας νίκη στην «AEL FC Arena», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ανεβαίνοντας στη 10η θέση και μπαίνοντας στη «ζώνη» των νοκ-άουτ.

Οι Κρητικοί ξεκίνησαν το ματς με το πόδι στο… γκάζι κι άρχισαν να χάνουν τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη. Στο 4’ ο Μελίσσας νίκησε τον Θεοδοσουλάκη, ενώ στο 18’ ο Κωστούλας είχε κεφαλιά στο δοκάρι της εστίας της ΑΕΛ. Στο 25’ το σουτ του Αποστολάκη έφυγε λίγο άουτ, ενώ άστοχη ήταν και η προσπάθεια του Κόντρο στο 38’.

Στο 47’ ο γκολκίπερ της ΑΕΛ έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση, για να έρθει το γκολ για τους γηπεδούχους πέντε λεπτά αργότερα. Στο 52’ ο Μπόρχα Γκονθάλεθ έκανε το λάθος κι ο Νίτσος που πάτησε στην περιοχή με πολύ ωραίο σουτ έκανε το 1-0 για την ΑΕΛ.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να επιτίθεται αλλά δεν μπορούσε να βρει δίχτυα, έχοντας άλλη μία μεγάλη ευκαιρία στο 67’ με το σουτ του Κωστούλα που απέκρουσε ο Μελίσσας.

Η κρητική ομάδα επέμεινε για να βρει γκολ ισοφάρισης, όμως η αστοχία του ήταν… παροιμιώδης, καθώς στο 83’ η προσπάθεια του Φούντα πέρασε άουτ, ενώ στο 85’ από κόρνερ του Αϊτόρ, ο Κωστούλας πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Νους αστόχησε εξ επαφής.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο εγκαταστάθηκε στα καρέ της ΑΕΛ, όμως ξανά στο 89’ ο Κωστούλας και στο 90’ ο Νους δεν μπόρεσαν να σκοράρουν από καλές θέσεις και το 1-0 υπέρ των «βυσσινί», έμεινε εντέλει ως το φινάλε.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: 60’ Λέλεκας, 90’+1’ Κωνσταντακόπουλος, 90’+2’ Μελίσσας – 50’ Νους, 58’ Καινουργιάκης

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης (67’ Ρισβάνης), Αγαπάκης (78’ Σάκιτς), Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου (61’ Τσιγγάρας), Αντράντα (61’ Κωνσταντακόπουλος), Παρράς, Νίτσος (67’ λ.τρ. Νταμπιζας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Καινουργιάκης (78’ Αϊτόρ), Γκονθάλεθ (74’ Ανδρούτσος), Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46’ Αθανασίου), Καραχάλιος, Θεοδοσουλάκης (46’ Νους), Χατζηγιοβάνης (61’ Φούντας), Κόντρο.

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