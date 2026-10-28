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28.10.2026 20:45

Στις 20 Δεκεμβρίου διά ζώσης οι εκλογές για τη νέα ηγεσία της ΕΟΚ

28.10.2026 20:45
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Τη διά ζώσης διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της στις 20 Δεκεμβρίου 2026 αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη (28/10).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΟΚ, η επιλογή αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των σωματείων, καθώς και στην ευρύτερη συμμετοχή τους στις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας. Ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Παράλληλα, το ΔΣ προχώρησε ομόφωνα στη συμπλήρωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, επιλέγοντας τον Παναγιώτη Ασημομύτη, καθηγητή διαιτησίας, για την πέμπτη θέση της Επιτροπής, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Πηλοΐδη. Η Ομοσπονδία αποφάσισε, επίσης, να μην αποδεχθεί τις παραιτήσεις των υπόλοιπων τεσσάρων μελών της ΚΕΔ, επικαλούμενη την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργικής συνέχειας και της ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Θέμα 1ο: Συμπλήρωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας – Διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, προχώρησε ομόφωνα στην άμεση συμπλήρωση της σύνθεσης της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ/ΕΟΚ), με γνώμονα τη διασφάλιση της θεσμικής συνέχειας, της εύρυθμης λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων και της απρόσκοπτης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.

Για την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση των σωματείων, των θεσμικών φορέων του αθλήματος και της φίλαθλης κοινής γνώμης, η ΕΟΚ γνωστοποιεί τις ενέργειες και τις αποφάσεις που ελήφθησαν:

  • Αποδοχή παραίτησης μέλους της ΚΕΔ: Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 27ης Οκτωβρίου 2026, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Πηλοΐδη από τη θέση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.
  • Άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης: Την ίδια ημέρα, η ΕΟΚ απέστειλε έγγραφο προς την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ), ζητώντας την έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος από πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση της κενής θέσης.
  • Ανταπόκριση της ΟΔΚΕ: Στις 28 Οκτωβρίου 2026, η ΟΔΚΕ απέστειλε σχετικό έγγραφο, γνωστοποιώντας τρεις μη εν ενεργεία διαιτητές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη θέση.
  • Συμπλήρωση της σύνθεσης της ΚΕΔ: Το ΔΣ της ΕΟΚ, εφαρμόζοντας τις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ. 2β του ν. 2725/1999, επέλεξε τον Παναγιώτη Ασημομύτη, ο οποίος διαθέτει την ιδιότητα του Καθηγητή Διαιτησίας, για τη συμπλήρωση της πέμπτης θέσης της Επιτροπής.
  • Διασφάλιση της συνέχειας της ΚΕΔ: Μετά την παραίτηση του κ. Πηλοΐδη, υποβλήθηκαν παραιτήσεις και από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της Επιτροπής. Το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε να μην τις αποδεχθεί, με βασικό γνώμονα τη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας της ΚΕΔ, τον έγκαιρο ορισμό των διαιτητών και την αποφυγή οποιασδήποτε διαταραχής στη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο ορισμός των μελών της ΚΕΔ πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας και αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, ενώ η παύση τους προβλέπεται για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5).

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας συνεχίζει τη λειτουργία της με συμπληρωμένη σύνθεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ παραμένει προσηλωμένο στη θεσμική νομιμότητα, τη σταθερότητα και την προστασία της αξιοπιστίας του ελληνικού μπάσκετ.

Τρόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της ΕΟΚ την 20ή Δεκεμβρίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ ανακοινώνει ότι, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη διά ζώσης διεξαγωγή των προγραμματισμένων αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας στις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας για το ελληνικό μπάσκετ, με στόχο να δοθεί στα σωματεία η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, διαλόγου και ουσιαστικής έκφρασης των απόψεών τους για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας. Η ΕΟΚ ενθαρρύνει την ενεργό και ευρεία συμμετοχή των σωματείων, ως ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της ενότητας και της εμπιστοσύνης.

Ο ακριβής τόπος και η ώρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη επίσημη ανακοίνωση της ΕΟΚ το προσεχές διάστημα».

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