Καρατζαφέρης: Ο τρίτος θα τρέξει να πιει νερό από την κανάτα του Μητσοτάκη

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Για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Καρατζαφέρης, αναλύοντας τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη στάση της αντιπολίτευσης και τα μετεκλογικά σενάρια.

Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που κρατάει την κανάτα με το νερό και μετά τις εκλογές «ο τρίτος θα τρέξει να πιει νερό», αφήνοντας να εννοηθεί πως το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κάνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Αρχικά, αναφερόμενος στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία ο κ. Καρατζαφέρης σχολίασε ειρωνικά: «Έχουν αρχίσει και ψάχνουν για ξυλόλιο και θα στείλουμε ως ειδικό την κ. Καρυστιανού να βοηθήσει στις έρευνες», ενώ σημείωσε πως «αυτό είναι σοβαρό κράτος…

Πάνω από 100 νεκροί, είναι τεχνικό θέμα, ανθρώπινο λάθος, μια χαρά. Όχι να πέσει η κυβέρνηση και να κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στα δύο τραγικά περιστατικά».

Παράλληλα, αναφερόμενος στον Κώστα Καραμανλή, σημείωσε: «Νομίζω ότι ο Κώστας Καραμανλής, εφόσον και αν θέλει, πρέπει να είναι πάλι υποψήφιος. Γιατί, υπήρξε ενοχή; Γιατί εκεί πέρα ο υπουργός ούτε καν διανοήθηκε κανείς να του πει κάτι. Ώσπου να αποδειχτεί εάν υπάρχει ενοχή, μπορεί να είναι βουλευτής».

Για την πορεία της ΝΔ, συνέχισε λέγοντας πως: «Η τρεχάλα του Μητσοτάκη είναι για 40άρι. Δεν ξέρω τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Εάν έτρεχαν όλοι όσοι τρέχει ο Μητσοτάκης, το μισό του Μητσοτάκη, είναι εφικτό ακόμα και το 40%». Παράλληλα, σημείωσε πως κάποιοι θέλουν να κοντύνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω αν είναι υπονόμευση ή ιδιοτέλεια».

«Έχω την αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης το αντιλαμβάνεται, το έχει αντιληφθεί, η τελευταία του δήλωση είναι αυτή. Όλοι να αντιληφθούν ότι ένας είναι ο πρωθυπουργός. Ένας ορίζει ποια θα είναι η ημερομηνία των εκλογών, ένας ορίζει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Το να μπλέκονται με διάφορες δηλώσεις, νομίζω ότι αναστέλλουν την τελική προσπάθεια», συμπλήρωσε.

Οι αναφορές σε Αντώνη Σαμαρά και Πάνο Καμμένο

Μιλώντας για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καρατζαφέρης εκτίμησε πως «η καθυστέρηση νομίζω πως έχει υπόβαθρο. Κάτι φοβάται. Αλλιώς, τον αιφνιδιασμό που λένε κάποιοι ότι θέλει να κάνει, δεν θα προλάβει», ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν τελικά θα προχωρήσει στην ανακοίνωση κόμματος.

«Ένα από τα καλά στελέχη, με ελαφρά πηδηματάκια, την έκανε. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι δεν θα είναι έκπληξη να δούμε κι άλλα τέτοια πράγματα. Ο Σαμαράς δεν έχει την ισχύ που είχε πριν από δύο μήνες. Φθίνει. Χάνει δυνατότητες επαφής με τον κόσμο. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι σκέφτεται, έχει δεύτερες λύσεις. Είδε ότι ο Καραμανλής δεν τον ακολούθησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την πιθανή επιστροφή του Πάνου Καμμένου στην πολιτική, σχολίασε καυστικά: «Συνεννοήθηκε με το αφεντικό του, τον Τσίπρα; Μα 5,5 χρόνια στήριζε τον Τσίπρα. Εάν δεν υπήρχε ο Καμμένος, δεν θα είχε υποβληθεί η Ελλάδα στην ταλαιπωρία του Τσίπρα».

Οι μετεκλογικές συνεργασίες

Αναφορικά με το πολιτικό τοπίο μετά τις κάλπες και τα σενάρια συγκυβέρνησης, υπογράμμισε: «Ο τρίτος είναι ο τυχερός, όχι ο δεύτερος, γιατί όποιος είναι δεύτερος θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με ό,τι συνεπάγεται. Ο τρίτος θα τρέξει να πιει νερό από την κανάτα του Μητσοτάκη. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πρεμούρα να θέλει ο Ανδρουλάκης ή όχι. Μετά τις εκλογές, την κανάτα με το νερό θα την κρατάει ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, όποιος διψάσει θα πάει να πιει νερό. Δεν θα τρέξει ο Μητσοτάκης με την κανάτα πίσω από τον καθένα. Μετά τις εκλογές θα διψάσουν».

Πρόσθεσε δε: «Γιατί να μην υπάρξουν και άλλες συνεργασίες, όπως είπε ο κ. Καράογλου;», σημειώνοντας ωστόσο ότι «αρκεί να αντιληφθεί ο Βελόπουλος ότι πρέπει να δείξει την προσήκουσα σοβαρότητα μέχρι τις εκλογές. Εγώ βλέπω μια επιδέξια πολιτική».

Για τη Μαρία Καρυστιανού

Σχολιάζοντας τη δημόσια παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Καρατζαφέρης ανέφερε: «Πρέπει να βρει τον τρόπο πώς να πάει να χωθεί πρώτη στο επικρατείας σε κάποιους από όλους. Δεν ξέρω πού θα επιλέξει, τι της ταιριάζει περισσότερο, σημαδούρα είναι. Θεωρεί ότι την κυνηγάει το σύστημα και την πολεμάνε όλοι».

Συνέχισε λέγοντας ότι η πτώση της ήρθε «αφού σούταρε τον Φαραντούρη και τον Καραχάλιο. Ήταν δυο άνθρωποι που ξέρανε πολιτική, θα μπορούσαν να την καθοδηγήσουν. Τα έχει χάσει. Δείχνει χαμένη. Οδηγείται προς τη θέση του κ. Κασσελάκη».

Κλείνοντας, ερωτηθείς εάν βλέπει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο κ. Καρατζαφέρης τόνισε:

«Τα πάντα ρει. Θα δούμε το αποτέλεσμα, θα μιλήσει η κάλπη. Άλλα θα πει ο Μητσοτάκης αν είναι στο 28%, άλλα θα πει αν είναι στο 38%. Ο πολίτης πρέπει να δώσει εντολή. Εάν ο πολίτης δώσει δύναμη στον Μητσοτάκη, θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Και ερωτώ τον οποιοδήποτε νοήμονα πολίτη, εκεί που οδηγείται η κατάσταση όπως είναι, στην Ευρώπη που διαλύεται, με δύο πολέμους, μπορούμε να ρισκάρουμε άλλο πρωθυπουργό πέραν του Μητσοτάκη;».

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