Ισπανία: Τα τρία μοιραία λάθη που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία – Τριήμερο πένθος στη χώρα (Video)

Takeaways by to pontiki AI Σιδηροδρομική σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο της Ισπανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 68 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν σε τρία πιθανά λάθη, ξεκινώντας από τη βλάβη στο σύστημα ασφαλείας LZB που ακινητοποίησε αρκετούς συρμούς το πρωί του δυστυχήματος.

Το κέντρο ελέγχου φέρεται να έδωσε άδεια σε τρένο της εταιρείας Renfe να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς περιορισμό ταχύτητας, παρά το γεγονός ότι ένα τρένο της εταιρείας Iryo βρισκόταν ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών χαρακτήρισε την απόφαση του κέντρου ελέγχου λανθασμένη και άφησε να εννοηθεί ότι το δυστύχημα πιθανότατα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος υπό ανεξήγητες συνθήκες.

Μετά την τραγωδία, ο Ισπανός πρωθυπουργός κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση των δύο συρμών.

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Την ώρα που η Ισπανία πενθεί για τους 68 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τολέδο, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τους λόγους για τους οποίους υπερταχεία κινήθηκε στην ίδια γραμμή με ακινητοποιημένο συρμό, με τον οποίο και συγκρούστηκε.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ τρία λάθη φαίνεται ότι ευθύνονται για το πολύνεκρο δυστύχημα, αν και δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ποιος ή τι ευθύνονται για τη σύγκρουση.

Πρώτο λάθος: Βλάβη στο σύστημα ασφαλείας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 08:30 το πρωί παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα ασφαλείας LZB, το οποίο χρησιμοποιείται στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Σεβίλλης. Το τεχνικό πρόβλημα είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τουλάχιστον έξι τρένα, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στην κυκλοφορία. Η βλάβη αποτέλεσε το πρώτο κρίσιμο γεγονός στην αλληλουχία που εξετάζουν οι ερευνητές, καθώς επηρέασε τη λειτουργία της γραμμής λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

⚫️ La Guardia Civil comparte nuevas imágenes aéreas de la zona del accidente ferroviario donde han fallecido al menos 68 personas Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de al menos 68 personas y más de 179 heridos, según confirma Protección Civil — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2026

Δεύτερο λάθος: Η μοιραία εντολή

Παρά το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί, στις 08:36, μόλις έξι λεπτά αργότερα, ο μηχανοδηγός του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe φέρεται να έλαβε άδεια από το κέντρο ελέγχου της Adif να συνεχίσει το ταξίδι του. Η συγκεκριμένη απόφαση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς στην ίδια γραμμή βρισκόταν ακινητοποιημένο ένα δεύτερο τρένο, της εταιρείας Iryo. Το AVE, που μετέφερε 378 επιβάτες και είχε προορισμό τη Σεβίλλη, συνέχισε την πορεία του και διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα.

VIDEO | Grabaciones realizadas por los propios pasajeros muestran las escenas vividas a bordo tras la colisión de dos trenes en Urda, Toledo, en un accidente que deja, hasta el momento, 68 fallecidos y medio centenar de heridos. 📹 Imágenes cedidas por los pasajeros del tren https://t.co/DlDNSNvGZY October 28, 2026

Στις 08:53, σύμφωνα με το χρονολόγιο που δημοσιοποιήθηκε, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου Iryo, στο οποίο επέβαιναν 174 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα βρέφος. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε ανάχωμα, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν.

Τρίτο λάθος: Το όριο ταχύτητας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην πληροφορία ότι το τρένο της Renfe φέρεται να έλαβε εντολή να συνεχίσει χωρίς να του επιβληθεί περιορισμός ταχύτητας, παρότι είχε προηγηθεί η βλάβη στο σύστημα ασφαλείας. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών χαρακτήρισε την απόφαση του κέντρου ελέγχου κρίσιμη για την εξέλιξη του δυστυχήματος. «Δόθηκε εντολή να συνεχιστεί το ταξίδι χωρίς όριο ταχύτητας. Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθη από το κέντρο ελέγχου και αυτή είναι η αιτία του ατυχήματος», δήλωσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η σύγκρουση πιθανότατα συνδέεται με ανθρώπινο λάθος.

At least 64 people were killed when two high-speed trains collided in Spain on Wednesday, as rescue workers searched the wreckage for more victims, after Spain’s second deadly rail accident this year. https://t.co/UsUMwMaruZ October 28, 2026

Η αναπαράσταση για την σιδηροδρομική τραγωδία του υπουργού δείχνει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να συνδέεται με την απόφαση του κέντρου ελέγχου να επιτρέψει στο Renfe να συνεχίσει κανονικά, ενώ το Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο στο ίδιο τμήμα της γραμμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μηχανοδηγός άλλου τρένου, το οποίο δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα, είχε ενημερώσει το κέντρο ελέγχου ότι μετά τη βλάβη στο σύστημα ασφαλείας η κυκλοφορία έπρεπε να πραγματοποιείται με οπτική ταχύτητα και όχι υπό κανονικές συνθήκες.

Ο χειριστής αναγνώρισε το λάθος και διόρθωσε την οδηγία που είχε δοθεί στον συγκεκριμένο συρμό. Ωστόσο, το τρένο Renfe που συγκρούστηκε τελικά με το Iryo είχε λάβει εντολή να συνεχίσει κανονικά την πορεία του. Ο Ισπανός υπουργός υποστήριξε ότι υπήρχε χρόνος για να διορθωθεί η λανθασμένη απόφαση πριν από την πρόσκρουση, χαρακτηρίζοντάς την «λανθασμένη». Πρόσθεσε, επίσης, ότι θεωρεί πως και το Iryo είχε λάβει οδηγίες να συνεχίσει το ταξίδι του, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει γιατί παρέμεινε ακινητοποιημένο. Όπως διευκρίνισε, δεν διαθέτει ακόμη οριστικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τριήμερο πένθος

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός κήρυξε τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο τουλάχιστον 68 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων σε σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην κεντρική Ισπανία. «Όλη η Ισπανία θρηνεί», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ, από το σημείο του δυστυχήματος στην κεντρική περιοχή της Καστίλλης-Λα Μάντσα. «Είναι απαράδεκτο για μια χώρα όπως η Ισπανία να υποστεί δύο ατυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας την ίδια χρονιά, όπως εμείς», είπε.

Από την πλευρά του, o υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι τέτοιες οπίσθιες συγκρούσεις είναι «εξαιρετικά απίθανες», καθώς άφησε να εννοηθεί ότι το δυστύχημα μπορεί να προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος που έγινε υπό «ανεξήγητες» συνθήκες. Είπε ότι το σύστημα σηματοδότησης LZB, το οποίο σταματά αυτόματα ένα τρένο εάν η γραμμή μπροστά είναι κατειλημμένη, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας περίπου στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα λόγω δυσλειτουργίας του υπολογιστή. Ως αποτέλεσμα, περίπου έξι τρένα είχαν ακινητοποιηθεί σε ένα τμήμα περίπου 63 χιλιομέτρων, είπε.

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