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29.10.2026 10:50

Τι Αγιονέρι, τι… Αγιοχώρι: Άλλαξαν ως και το όνομα του χωριού πάνω στον ενθουσιασμό για τον πρωθυπουργό!!

29.10.2026 10:50
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Πιθανόν οι περισσότεροι που συνόδευαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο Κιλκίς, να μην γνώριζαν καν την ύπαρξη του χωριού Αγιονέρι, από το οποίο απηύθυνε ομιλία στο πανελλήνιο ο πρωθυπουργός.

Αλλά να μην το γνωρίζει ούτε ο άνθρωπος (κάποιο γαλάζιο στέλεχος προφανώς), που ανέλαβε να κάνει την υποδοχή, είναι μάλλον… σόλοικο.

Πιθανόν ο ενθουσιασμός να τον μπέρδεψε και να θεώρησε ότι όχι μόνο το νερό του χωριού, αλλά και όλο το χωριό γίνεται… Άγιο, λόγω της πρωθυπουργικής ευλογίας! Αντί για Αγιονέρι, μίλησε για… Αγιοχώρι και έκανε τους πάντες να μπερδευτούν…

Συμβαίνουν κι αυτά…

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