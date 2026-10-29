search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 12:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2026 11:46

Κούβα: Ο ΟΗΕ για 34η φορά κατά του εμπάργκο των ΗΠΑ, η Ελλάδα για πρώτη φορά… απούσα

29.10.2026 11:46
cuba

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για 34η φορά η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε χθες (28/10) το ψήφισμα που κατέθεσε η Κούβα και απαιτεί τον τερματισμό του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που της έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, 130 χώρες ψήφισαν υπέρ, 25 απείχαν και 17 ψήφισαν κατά (από 167, 12 και 7 πέρυσι). Στις τελευταίες περιλαμβάνονται – εκτός από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ – η Αργεντινή, η Κολομβία, η Παραγουάη, η Ουγγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ουκρανία, η Τσεχία και η Σλοβενία.

Το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό και προτείνεται κάθε χρόνο από το 1992, συγκέντρωσε τις λιγότερες θετικές ψήφους των τελευταίων 30 ετών.

Η Αβάνα κατηγορούσε τις τελευταίες εβδομάδες την Ουάσιγκτον ότι ασκούσε διπλωματικές πιέσεις, προκειμένου χώρες να αποσύρουν τη στήριξή τους στο κείμενο. Φέτος, το ψήφισμα περιλάμβανε ειδική αναφορά στις συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που, σύμφωνα με την κουβανική πλευρά, επιβάλλεται στη χώρα τους τελευταίους εννέα μήνες.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά άλλαξε την παραδοσιακή της στάση από «Υπέρ» της άρσης σε «Αποχή».

Εύλογα λοιπόν μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος: Η ελληνική κυβέρνηση δεν διαφωνεί με τη στέρηση καυσίμων, τροφίμων, φαρμάκων και χρημάτων από τον κουβανικό λαό; Ή μήπως το θεωρεί νόμιμη πίεση των ΗΠΑ, οι οποίες στοχεύουν σε ένα ακόμη πραξικόπημα;

Να σημειωθεί ότι την ίδια στάση με την Ελλάδα, τήρησαν επίσης η Γερμανία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Αλβανία κ.ά.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αγνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ εδώ και 34 χρόνια θα συνεχίσουν την εγκληματική τους πολιτική κατά του κουβανικού λαού.

Το αμερικανικό εμπάργκο ισχύει από το 1962. Σύμφωνα με υπολογισμούς της κουβανικής κυβέρνησης, προκάλεσε οικονομικές ζημίες ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, πριν από την επιβολή του πετρελαϊκού αποκλεισμού και τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε κρατικές επιχειρήσεις και αξιωματούχους.

Διαβάστε επίσης:

«Ψυχρολουσία» Κακλαμάνη για Κασιδιάρη: Δεν υπάρχει «Συμμαχία Ελλήνων» στη Βουλή

Γιώργος Παπανδρέου: Αν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Λάουρα Κοβέσι, θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας – Προσχωρεί στην ΕΛΑΣ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SPIROS_LOUIS_NOVA
ADVERTORIAL

Nova TV: Σε πρώτη προβολή το ξεχωριστό ντοκιμαντέρ «Σπύρος Λούης: Τρέχοντας στην ιστορία» στο Novasports Start

Η ΕΡΤ «πέθανε» τους Μίκη Θεοδωράκη και Ειρήνη Παππά – Συγνώμη ζητά η διοίκηση (Photos) - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Μαύρη τρύπα» από το ανταποδοτικό τέλος, μέσω των παρόχων ρεύματος

novacinema_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» φέρνει… Συναισθηματική αξία στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

xaris doukas 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στα Εξάρχεια ανοίγεις την πόρτα και χτυπάει στις λαμαρίνες του Μετρό – Να ανοίξει η πλατεία έως ότου φτάσει ο μετροπόντικας»

sokolates
ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη της σοκολάτας: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Toblerone έκανε μήνυση κατά βρετανικής για… πνευματικά δικαιώματα στο σχήμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

nikos-filis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 12:40
SPIROS_LOUIS_NOVA
ADVERTORIAL

Nova TV: Σε πρώτη προβολή το ξεχωριστό ντοκιμαντέρ «Σπύρος Λούης: Τρέχοντας στην ιστορία» στο Novasports Start

Η ΕΡΤ «πέθανε» τους Μίκη Θεοδωράκη και Ειρήνη Παππά – Συγνώμη ζητά η διοίκηση (Photos) - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Μαύρη τρύπα» από το ανταποδοτικό τέλος, μέσω των παρόχων ρεύματος

novacinema_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» φέρνει… Συναισθηματική αξία στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

1 / 3