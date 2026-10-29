Κούβα: Ο ΟΗΕ για 34η φορά κατά του εμπάργκο των ΗΠΑ, η Ελλάδα για πρώτη φορά… απούσα

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Για 34η φορά η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε χθες (28/10) το ψήφισμα που κατέθεσε η Κούβα και απαιτεί τον τερματισμό του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που της έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, 130 χώρες ψήφισαν υπέρ, 25 απείχαν και 17 ψήφισαν κατά (από 167, 12 και 7 πέρυσι). Στις τελευταίες περιλαμβάνονται – εκτός από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ – η Αργεντινή, η Κολομβία, η Παραγουάη, η Ουγγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ουκρανία, η Τσεχία και η Σλοβενία.

Το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό και προτείνεται κάθε χρόνο από το 1992, συγκέντρωσε τις λιγότερες θετικές ψήφους των τελευταίων 30 ετών.

Η Αβάνα κατηγορούσε τις τελευταίες εβδομάδες την Ουάσιγκτον ότι ασκούσε διπλωματικές πιέσεις, προκειμένου χώρες να αποσύρουν τη στήριξή τους στο κείμενο. Φέτος, το ψήφισμα περιλάμβανε ειδική αναφορά στις συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που, σύμφωνα με την κουβανική πλευρά, επιβάλλεται στη χώρα τους τελευταίους εννέα μήνες.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά άλλαξε την παραδοσιακή της στάση από «Υπέρ» της άρσης σε «Αποχή».

Εύλογα λοιπόν μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος: Η ελληνική κυβέρνηση δεν διαφωνεί με τη στέρηση καυσίμων, τροφίμων, φαρμάκων και χρημάτων από τον κουβανικό λαό; Ή μήπως το θεωρεί νόμιμη πίεση των ΗΠΑ, οι οποίες στοχεύουν σε ένα ακόμη πραξικόπημα;

Να σημειωθεί ότι την ίδια στάση με την Ελλάδα, τήρησαν επίσης η Γερμανία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Αλβανία κ.ά.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αγνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ εδώ και 34 χρόνια θα συνεχίσουν την εγκληματική τους πολιτική κατά του κουβανικού λαού.

Το αμερικανικό εμπάργκο ισχύει από το 1962. Σύμφωνα με υπολογισμούς της κουβανικής κυβέρνησης, προκάλεσε οικονομικές ζημίες ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, πριν από την επιβολή του πετρελαϊκού αποκλεισμού και τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε κρατικές επιχειρήσεις και αξιωματούχους.

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