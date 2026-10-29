«Ψυχρολουσία» Κακλαμάνη για Κασιδιάρη: Δεν υπάρχει «Συμμαχία Ελλήνων» στη Βουλή

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Φρένο – και μάλιστα απότομο – βάζει ο Νικήτας Κακλαμάνης στα σχέδια του καταδικασθέντος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, για εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο μέσω του σχήματος της «Συμμαχίας Ελλήνων» των τριών πρώην «Σπαρτιατών» (Ιωάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος).

Μετά το τέλος της Διάσκεψης των Προέδρων, ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στους οποίους και τόνισε ότι «επειδή ακούω κάποιους δημοσκόπους ότι έχουν λάβει μια επιστολή από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι ανήκουν στη Συμμαχία Ελλήνων και ζητούν να τους περιλαμβάνουν στις μετρήσεις που κάνουν ως κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή, θέλω να σας διευκρινίσω ότι αυτοί μπορεί να δηλώνουν ό,τι θέλουν».

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό, για τη συγκρότηση νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας απαιτούνται τουλάχιστον δέκα βουλευτές, υπογραμμίζοντας πως οι τρεις ανεξάρτητοι δεν πληρούν την προβλεπόμενη προϋπόθεση. «Οι δημοσκόποι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Για τη Βουλή δεν υπάρχει καμία τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα», ξεκαθάρισε, ουσιαστικά βάζοντας τέλος στις επιδιώξεις Κασιδιάρη για εκπροσώπηση στη Βουλή πριν τις εκλογές.

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