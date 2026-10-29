Θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

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Ένα λεωφορείο παρέσυρε πεζή σήμερα το πρωί επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Βούλας.

Σύμφωνα με την Τροχαίας, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Δερβενακίων, υπό άγνωστες συνθήκες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το τροχαίο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

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