Κατέρρευσε μέρος εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ακαδημία Πλάτωνος, έχει καταρρεύσει μερικώς, κάτι που σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική.
Το κτίριο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκεται στην οδό Αλαμάνας.
Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν τραυματίες οι εγκλωβισμένοι, ενώ άγνωστο είναι και το τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.
Διαβάστε επίσης
Λασίθι: Στο νοσοκομείο με τραύματα από όπλο 57χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν τρεις απάτες με λεία πάνω από 19.000 ευρώ – Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα
Θεσσαλονίκη: 41χρονος κατήγγειλε πως έξι άτομα τον βίασαν, τον βιντεοσκόπησαν και τον έριξαν στη θάλασσα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.