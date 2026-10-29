Κατέρρευσε μέρος εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ακαδημία Πλάτωνος, έχει καταρρεύσει μερικώς, κάτι που σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική.

Το κτίριο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκεται στην οδό Αλαμάνας.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν τραυματίες οι εγκλωβισμένοι, ενώ άγνωστο είναι και το τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.

Διαβάστε επίσης

Λασίθι: Στο νοσοκομείο με τραύματα από όπλο 57χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν τρεις απάτες με λεία πάνω από 19.000 ευρώ – Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα

Θεσσαλονίκη: 41χρονος κατήγγειλε πως έξι άτομα τον βίασαν, τον βιντεοσκόπησαν και τον έριξαν στη θάλασσα