Λασίθι: Στο νοσοκομείο με τραύματα από όπλο 57χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές

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Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας μεταφέρθηκε με τραύματα από όπλο ένας 57χρονος, νωρίτερα το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2026.

Ο 57χρονος βρισκόταν σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του σε περοχή του Δήμου Ιεράπετρας και φέρεται να αυτοτραυματίστηκε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν αστυνομικοί από το Α.Τ Ιεράπετρας.

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