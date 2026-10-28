Με ανάρτηση μόλις… 1318 λέξεων στα σόσιαλ μίντια ο Τραμπ «επιτέθηκε» στον παρουσιαστή Μπιλ Μέιερ επειδή τον σατίρισε

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Στα μέσα του μήνα ο κωμικός Μπιλ Μέιερ, παρουσιαστής του νυχτερινού τοκ σόου «Real Time with Bill Maher» του HBO (που ανήκει πλέον στην Skydance), διάβηκε το κατώφλι του Λευκού Οίκου με πρόσκληση από τον ένοικό του, για δείπνο, μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες των ΜΜΕ και των σόουμπιζ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ το είχε χαρακτηρίσει «υπέροχο δείπνο». Ειδικά για τον Μέιερ ο Τραμπ είπε πως «με συμπαθεί πολύ περισσότερο από όσο καταλαβαίνει ο κόσμος». Αλλά αυτή η αίσθηση δεν διήρκεσε πολύ.

Στην εκπνοή της προηγούμενης εβδομάδας ο Τραμπ έκανε καυστική ανάρτηση στο Truth Social… 1318 λέξεων στην οποία κατέκρινε τον Μέιερ ως «ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ».

«Ας μιλήσουμε για αυτόν τον ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΥΧΗΕΝΟ, τον Μπιλ Μέιερ», αρχίζει η ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Έχει μια εκπομπή με χαμηλή τηλεθέαση στο εξίσου χαμηλής τηλεθέασης HBO, το οποίο κάποτε, πολύ καιρό πριν, ήταν ένα δίκτυο ποιότητας και ενθουσιασμού — αλλά όλα αυτά έχουν πια χαθεί. Δεν είναι πια “HOT”!» (Τα κεφαλαία είναι όλα του Τραμπ).

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έστρεψε την οργή του προς τον παραγωγό Τσακ ΛαΜπέλα, ο οποίος συνεργάζεται με τον Μέιερ εδώ και χρόνια σε διάφορες παραγωγές, επισημαίνοντας ότι ο ΛαΜπέλα ήταν «το παιδί για όλες τις δουλειές» στο ριάλιτι «The Apprentice», αλλά και φίλος του εκείνη την εποχή.

«Λόγω της επιτυχίας αυτού του σόου, που ήταν το νούμερο ένα και είχε την υψηλότερη τηλεθέαση για πολλές εβδομάδες, με τον τελικό [sic] να συγκαταλέγεται στα κορυφαία σόου της χρονιάς, προήχθη αυτόματα και γρήγορα στην ιεραρχία του NBC, μαζί με όλους τους άλλους που είχαν σχέση με αυτό το ιστορικό “γεγονός”», έγραψε ο Τραμπ. «Η επιτυχία του “The Apprentice” ήταν τόσο μεγάλη – δημιούργησε πολλές καριέρες, και αυτό είναι υπέροχο. Μερικοί λένε ότι δημιούργησε ακόμη και τη δική μου καριέρα, επειδή έγινα Πρόεδρος (θα είχα κερδίσει και χωρίς αυτό!). Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία χρόνια, ο ΛαΜπέλα μού τηλεφωνούσε ασταμάτητα για να πει “Γεια”, ήταν πολύ ευγενικός και μου έλεγε πόσο πολύ ο Μπιλ Μέιερ με “αγαπά” και με σέβεται, και μου ζητούσε συνεχώς, ακόμη και πριν γίνω Πρόεδρος, να συναντηθώ με τον Μέιερ με οποιονδήποτε τρόπο και αν θα συμμετείχα στην εκπομπή του; Όταν έγινα Πρόεδρος, συμφώνησα να συναντηθώ μαζί του, μετά την πρώτη και την τελευταία συνάντηση, αλλά ποτέ δεν συμφώνησα να εμφανιστώ στην εκπομπή του, κάτι που θέλει να κάνω, ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ [sic] – Δεν θα συμβεί! Όταν έχω παρακολουθήσει την εκπομπή, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, τελειώνει πάντα με ανειλικρίνεια, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, αλλά, ποιος νοιάζεται»;

Προφανώς και κάτι τον είχε κάνει έξαλλο. Εύκολο. Στην εκπομπή «Real time» της περασμένης Παρασκευής ο Μέιερ χλεύασε τα ποσοστά δημοφιλίας του Προέδρου και τα πρόσφατα σχόλιά του σχετικά με τη σωματική διάπλαση των ανδρών, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του πρόσφατη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

«Είναι λίγο περίεργο που ο Τραμπ δεν σταματά να εκθειάζει τα σώματα των ανδρών, το πόσο όμορφοι είναι, τις γραμμές του σαγονιού τους, τους πισινούς τους, τη σωματική τους διάπλαση», είπε ο Μέιερ. «Νιώθω λίγο πληγωμένος. Ήμουν εκεί για δείπνο τέσσερις ώρες την περασμένη εβδομάδα, και ούτε λέξη. Τίποτα».

Και πρόσθεσε: «Ο Τραμπ έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοφιλίας που έχει καταγράψει ποτέ υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές. Μόνο το 1% των Ρεπουμπλικάνων τον αναφέρει στις διαφημίσεις τους».

Αυτό κι αν έκανε «τούρμπο» τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε διάφορες δημοσκοπήσεις που υποστηρίζουν ότι είναι ο πιο δημοφιλής Ρεπουμπλικανός όλων των εποχών, ξεπερνώντας όχι μόνον Ρόναλντ Ρέιγκαν, αλλά και τον Αβραάμ Λίνκολν.

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