Ο Alpha πήρε κεφάλι στην κούρσα τηλεθέασης της Δευτέρας (26/10)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με απόσταση «κοντής» αναπνοής οι σταθμοί Alpha, ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1 και λίγο πιο πίσω το Mega, πέρασαν διαδοχικά τη γραμμή τερματισμού στην ημερήσια «κούρσα» τηλεθέασης της Nielsen με επιδόσεις 13%, 12,3%, 12,1% και 11,6% αντιστοίχως.

Το Star διατηρήθηκε κοντά στο 9%, ενώ το OPEN για μόλις ο,1% δεν είδε το έξι στο κύριο μέρος του μεριδίου του. Η ΕΡΤ1 είχε επίδοση ημέρας καλύτερη από τις δύο προηγούμενες αντίστοιχες ημέρες και το ΕΡΤNews απέσπασε ένα 3%.

Διαβάστε επίσης:

Η Κουτσελίνη ζήτησε συγγνώμη από την Αντωνά για το «μίνι» – «Ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στεναχώρησα» (Video)

MEGA: Πρωτομηνιά κάνει πρεμιέρα το ερωτικό, δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση»

Ξεσπά ο Λιάγκας κατά της Κουτσελίνη: «Είναι χυδαίο και ύπουλο, αν θες “χτύπα” εμένα – Η Μαρία Αντωνά την “πληρώνει” εξαιτίας μου» (Video)