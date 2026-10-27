Ο Alpha πήρε κεφάλι στην κούρσα τηλεθέασης της Δευτέρας (26/10)

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Με απόσταση «κοντής» αναπνοής οι σταθμοί Alpha, ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1 και λίγο πιο πίσω το Mega, πέρασαν διαδοχικά τη γραμμή τερματισμού στην ημερήσια «κούρσα» τηλεθέασης της Nielsen με επιδόσεις 13%, 12,3%, 12,1% και 11,6% αντιστοίχως.
Το Star διατηρήθηκε κοντά στο 9%, ενώ το OPEN για μόλις ο,1% δεν είδε το έξι στο κύριο μέρος του μεριδίου του. Η ΕΡΤ1 είχε επίδοση ημέρας καλύτερη από τις δύο προηγούμενες αντίστοιχες ημέρες και το ΕΡΤNews απέσπασε ένα 3%.
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