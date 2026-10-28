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ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2026 19:46

Κακοκαιρία: Ηλικιωμένος τραυματίας απεγκλωβίστηκε με λέμβο από άνδρες της ΕΜΑΚ στον Πλατανιά Μαγνησίας (Video)

28.10.2026 19:46
magnisia

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές και τις καταιγίδες.

Αποκλεισμένοι είναι οι 50 κάτοικοι του χωριού Πλατανιάς, μετά την υπερχείλιση τριών χειμάρρων.  Η πρόσβαση στο χωριό έχει αποκλειστεί ενώ γίνεται προσπάθεια να δοθεί βοήθεια στους κατοίκους. Ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει δρόμο που είχε γίνει ποτάμι, ωστόσο έπεσε σε φρεάτιο και τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Επί τόπου έφτασαν άντρες της ΕΜΑΚ και μετέφεραν τον ηλικιωμένο σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

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