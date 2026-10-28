Πώς ο Νετανιάχου μπορεί να παραμείνει στο τιμόνι του Ισραήλ μετά το εκλογικό αδιέξοδο

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται έτοιμος να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ, καθώς η απροσδόκητα ισχυρή στήριξη που εξασφάλισε μεταξύ των Εβραίων ψηφοφόρων άφησε στους αντιπάλους του ελάχιστες πιθανότητες να τον ανατρέψουν, παρά το γεγονός ότι το ακροδεξιό μπλοκ του έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Με καταμετρημένο σχεδόν το 86% των ψήφων την Τετάρτη, τα τρία μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ προέβλεπαν ότι το μπλοκ του Νετανιάχου, το οποίο αποτελείται από δεξιά, ακροδεξιά και υπερορθόδοξα κόμματα, θα εξασφάλιζε 53 έδρες στην Κνεσέτ των 120 εδρών, έναντι 48 εδρών για το αντίπαλο μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ.

Τα κόμματα που εκπροσωπούν τους Άραβες Ισραηλινούς προβλεπόταν να εξασφαλίσουν 19 έδρες, αριθμό χωρίς προηγούμενο, αφήνοντας στον Άιζενκοτ ελάχιστες ρεαλιστικές πιθανότητες να ανέλθει στην εξουσία χωρίς την ευρεία υποστήριξή τους, την οποία απορρίπτουν πολλοί Εβραίοι πολιτικοί ηγέτες.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν καθώς συνεχιζόταν η καταμέτρηση, ωστόσο το μπλοκ των αντι-Νετανιάχου κομμάτων του Άιζενκοτ, το οποίο εκτείνεται από την κεντροαριστερά έως τη σκληρή δεξιά, είχε καταγράψει επίδοση κατώτερη των προσδοκιών, καθώς οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μια αμφίρροπη αναμέτρηση.

Ο Νετανιάχου θα παρέμενε υπηρεσιακός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και ενδεχομένως έως τη διεξαγωγή νέων εκλογών το επόμενο έτος, σύμφωνα με το Reuters. Παρότι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση αντιμετωπίζει ορισμένους περιορισμούς, ειδικοί επισημαίνουν ότι διατηρεί εξουσίες, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Γκάι Λούρι, ερευνητής στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας, δήλωσε ότι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση διαθέτει τυπικά τις ίδιες εξουσίες με μια κανονική κυβέρνηση, αλλά έχει επίσης «υποχρέωση αυτοσυγκράτησης» και μικρότερο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας σε ορισμένους τομείς.

Οξύνεται η αναμέτρηση για την ασφάλεια

Ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στους πιστούς υποστηρικτές του κόμματός του, Λικούντ, μετά τις 3 τα ξημερώματα (01:00 GMT), ζήτησε τον σχηματισμό μιας «ισχυρής, δεξιάς εθνικής κυβέρνησης».

Προέβαλε τις στρατιωτικές επιτυχίες του Ισραήλ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κοινής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, μαζί με τον σύμμαχό του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε, οι δύο χώρες έχουν μπροστά τους μια «μοναδική ιστορική ευκαιρία» να εξαλείψουν αυτό που χαρακτήρισε ιρανική απειλή «μια για πάντα».

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προτρέψει τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους να διατηρήσουν τον Νετανιάχου στην εξουσία, ώστε οι δύο ηγέτες να μπορέσουν να «ολοκληρώσουν τη δουλειά» στο Ιράν, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου τα πήγε «πολύ καλά» και υποστήριξε ότι η δική του στήριξη «τον βοήθησε πολύ».

Η εκλογική διαδικασία, στην οποία καταγράφηκε υψηλή συμμετοχή στο Ισραήλ, αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία από ορισμένους στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή.

Στην Τεχεράνη, πανό με εικόνες του νεκρού ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπενθύμιζαν στους Ιρανούς τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν τον Φεβρουάριο και πυροδότησαν τον πόλεμο. Ακριβώς στα δεξιά βρισκόταν μια αφίσα του εκλιπόντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στον Λίβανο με εντολή του Νετανιάχου.

«Βλέπω πραγματικά το ενδεχόμενο επίθεσης», δήλωσε ο 50χρονος Ιρανός πολίτης Αμπντολάχ Καρίμι.

Η απογοήτευση ήταν επίσης εμφανής στην Αίγυπτο, την πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, το 1979.

Ο Ούθμαν Σελίμ, 62χρονος δικηγόρος, δήλωσε ότι οι ελπίδες του πως μια ήττα του Νετανιάχου θα απομάκρυνε τη χώρα από την ακροδεξιά είχαν διαψευστεί.

Ο Άιζενκοτ αναγνώρισε ότι ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ζητήματα ασφαλείας για πολιτικούς σκοπούς.

«Καλώ τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και της δημόσιας διοίκησης: ο Νετανιάχου είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός, χωρίς εντολή ή την εμπιστοσύνη του λαού», δήλωσε. «Να παραμείνετε σταθεροί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησής σας».

Το γραφείο του Νετανιάχου έχει απορρίψει στο παρελθόν τις κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί τη σύγκρουση με το Ιράν για πολιτικό όφελος και δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο την Τετάρτη.

Η προοπτική μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιβάρυνε τις ισραηλινές αγορές. Το σέκελ υποχώρησε κατά περίπου 1,6%, στα 3,10 σέκελ ανά δολάριο ΗΠΑ. Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες του Τελ Αβίβ σημείωσαν πτώση άνω του 3%.

Καθοριστική στροφή στην ισραηλινή πολιτική

Το αποτέλεσμα ανέδειξε τη μετατόπιση των Εβραίων Ισραηλινών προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια των ετών που ο Νετανιάχου κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας. Η κεντροαριστερά, η οποία κυριαρχούσε στο Ισραήλ κατά το πρώτο μισό της ιστορίας του, έχει πλέον περιοριστεί σε ένα μικρό περιθωριακό τμήμα του πολιτικού σκηνικού.

Σχεδόν όλα τα εβραϊκά κόμματα απορρίπτουν πλέον την προοπτική ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, η οποία αποτελεί τη βάση των διεθνώς υποστηριζόμενων ειρηνευτικών προσπαθειών από τη δεκαετία του 1990.

Οι εκλογές ήταν οι πρώτες στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν 251 ομήρους, βυθίζοντας τη χώρα σε πολέμους στη Γάζα, στον Λίβανο και στο Ιράν.

Ο πόλεμος στη Γάζα, ο οποίος ισοπέδωσε την περιοχή και προκάλεσε τον θάνατο 74.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχει αφήσει το Ισραήλ ολοένα και πιο απομονωμένο στη διεθνή σκηνή.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη για κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου, τις οποίες χαρακτηρίζει παράλογες, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορίες διαφθοράς στο Ισραήλ, τις οποίες απορρίπτει ως μέρος μιας συνωμοσίας του κατεστημένου.

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε το 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, και ήταν ιδιαίτερα αυξημένη μεταξύ των Ισραηλινών παλαιστινιακής καταγωγής, οι οποίοι αποτελούν περισσότερο από το ένα πέμπτο του πληθυσμού.

Πολλοί κινητοποιήθηκαν από αυτό που θεωρούν ανοιχτό ρατσισμό εκ μέρους της κυβέρνησης Νετανιάχου, στην οποία συμμετέχει αρχηγός κόμματος που έχει καταδικαστεί για υποκίνηση φυλετικού μίσους κατά των Αράβων.

Στα κεντρικά γραφεία της Κοινής Λίστας, μιας συμμαχίας αρκετών αραβικών κομμάτων, ξέσπασαν σφυρίγματα και χειροκροτήματα όταν ανακοινώθηκαν τα exit polls.

«Αρνούμαστε την κατοχή και τον ρατσισμό και θα παραμείνουμε εδώ», δήλωσε η υποψήφια της Κοινής Λίστας, Φάτεν Γκάτας.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός που είχε ανατρέψει τον Νετανιάχου στο παρελθόν βασιζόταν σε ένα μικρό αραβικό κόμμα. Ωστόσο, η κατώτερη των προσδοκιών επίδοση της αντιπολίτευσης σημαίνει ότι πλέον θα χρειαζόταν τη στήριξη της ίδιας της Κοινής Λίστας.

Οι περισσότεροι Εβραίοι πολιτικοί ηγέτες έχουν αποφύγει τις επίσημες συμμαχίες με αραβικά κόμματα από την ίδρυση του Ισραήλ.

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