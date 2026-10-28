Ο Νετανιάχου το φτάνει στα άκρα, κατηγορεί τα αραβικά κόμματα ότι «έκλεψαν» τις εκλογές

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Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα τα αραβικά κόμματα, τα οποία οδεύουν στο να εξασφαλίσουν ένα ρεκόρ 17 εδρών στο κοινοβούλιο, πως «έκλεψαν τις εκλογές», την επόμενη ημέρων των αμφίρροπων βουλευτικών εκλογών.

Οι εκλογές «εκλάπησαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους», αναφέρει το Λικούντ, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει αποδείξεις για περιστατικά «διαφθοράς, απειλών, βίας, νοθείας και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών για να παρακινήσουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν».

Τα αραβικά κόμματα –το Ράαμ (ακρωνύμιο που σημαίνει στα εβραϊκά «Ενωμένο Αραβικό Ψηφοδέλτιο») και το Κοινό Ψηφοδέλτιο (ριζοσπαστική αριστερά)- έκαναν την έκπληξη επιτυγχάνοντας επιδόσεις πολύ καλύτερες απ’ ό,τι αναμενόταν.

Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με στόχο αυτούς τους σχηματισμούς. Χθες, Τρίτη, ημέρα της ψηφοφορίας, υποστήριξε μάλιστα ότι «τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» του Ράαμ είχαν συλληφθεί στο νότιο Ισραήλ έχοντας στην κατοχή τους φακέλους με μετρητά.

Ο προσωρινός γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Ντιν Λίβνεχ έκανε από την πλευρά του λόγο για ένα «ασυνήθιστο» περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι «η αστυνομία συνέλαβε», πριν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα, «άτομα που προσπαθούσαν να εξαγοράσουν ψήφους». Είχε πάντως υπογραμμίσει πως «κανένα άλλο επεισόδιο αυτού του τύπου δεν σημειώθηκε στη χώρα».

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του Ράαμ, είχε στη συνέχεια κατηγορήσει τον πρωθυπουργό ότι «ψεύδεται» με τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας.

Σήμερα το Λικούντ υποστήριξε ότι διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές, στη Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας) και στην Εκλογική Επιτροπή «εκατοντάδες μαρτυρίες και αποδείξεις εκλογικής κλοπής σε πολυάριθμα αραβικά εκλογικά τμήματα».

Το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να διεξαχθεί «έρευνα σε βάθος» και να ασκηθούν «δικαστικές διώξεις εναντίον των υπευθύνων, καθώς και να επέμβει αμέσως η Εκλογική Επιτροπή για να εξετάσει αυτές τις κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, με τα δύο πολιτικά μπλοκ να μην εξασφαλίζουν αυτοδυναμία, τα κόμματα βρίσκονται μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα: Να σπάσουν το ταμπού της συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα ή να οδηγήσουν τη χώρα ξανά στις κάλπες.

Για πρώτη φορά ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα

Καθώς τόσο το κυβερνητικό όσο και το αντιπολιτευόμενο μπλοκ στο Ισραήλ αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία στις εκλογές, ενώ κανένα από τα δύο δεν φαίνεται διατεθειμένο να συμμαχήσει με τα αραβικά κόμματα που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να σχηματίσει κυβέρνηση, εντείνονται οι συζητήσεις για τη μελλοντική σύνθεση της κυβέρνησης.

Η ψηφοφορία της Τρίτης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του Ισραήλ, οδήγησε τη συμμετοχή στο 77,7% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων — το υψηλότερο ποσοστό από το 1999.

Με σχεδόν το 85% των ψήφων καταμετρημένο έως το απόγευμα της Τετάρτης, ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με επίκεντρο το κόμμα του Λικούντ, είχε εξασφαλίσει 53 έδρες, λιγότερες από τις 61 που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η αυτοαποκαλούμενη σιωνιστική αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ, συγκεντρώνοντας κόμματα με διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις — από τους σχετικά αριστερούς Δημοκρατικούς του Γιαΐρ Γκολάν έως το ακροδεξιό κόμμα Γισραέλ Μπεϊτένου του Άβιγκντορ Λίμπερμαν — συγκέντρωνε 48 έδρες, επίσης χωρίς να διαθέτει κυβερνητική πλειοψηφία στην 120μελή Κνεσέτ.

Τον ρυθμιστικό ρόλο, τουλάχιστον θεωρητικά, διατηρούν τα δύο κόμματα με κυρίαρχη αραβική εκλογική βάση, το Ραάμ και η Κοινή Λίστα, τα οποία διαθέτουν συνολικά 19 έδρες. Πρόκειται για αριθμό υπεραρκετό ώστε να προσφέρουν σε οποιοδήποτε από τα δύο μπλοκ την πλειοψηφία που απαιτείται για την εκλογή προέδρου της Κνεσέτ, την ψήφιση νομοθεσίας και τον σχηματισμό μιας λειτουργικής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα διαβουλευθεί με τους επικεφαλής των κομμάτων για το ποιον επιθυμούν να αναλάβει την πρωθυπουργία. Στη συνέχεια, θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο που θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να συγκροτήσει συνασπισμό.

Ο εντολοδόχος θα έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης κατά 14 ημέρες.

Εάν αποτύχει, η εντολή μπορεί να περάσει σε άλλο μέλος της Κνεσέτ. Αν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια, το κοινοβούλιο διαλύεται και οι Ισραηλινοί επιστρέφουν στις κάλπες, ενώ το υφιστάμενο υπουργικό συμβούλιο παραμένει στην εξουσία ως υπηρεσιακή κυβέρνηση.

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