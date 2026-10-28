Ενεργειακός τρόμος στην Ευρώπη: Το φυσικό αέριο ξεπερνά τα 100 ευρώ για πρώτη φορά από το 2022 – Προειδοποίηση για νέα κρίση και δύσκολο χειμώνα

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Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) το απόγευμα της Τετάρτης, για πρώτη φορά μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, καθώς λίγες μόλις ώρες νωρίτερα ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν (Dan Jørgensen), προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια νέα ενεργειακή κρίση» και έναν δύσκολο χειμώνα.

Το ορόσημο αυτό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και οι διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας ασκούν ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές τιμές.

Το συμβόλαιο φυσικού αερίου Dutch TTF, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, διαπραγματευόταν στα 100,37 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 16:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET), καταγράφοντας άνοδο άνω του 4% μέσα στην ημέρα.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή βρισκόταν περίπου στα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ωστόσο, εξακολουθεί να απέχει από το ιστορικό ρεκόρ των περίπου 340 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οποίο είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2022.

Προειδοποίηση της ΕΕ για νέα ενεργειακή κρίση

«Για ακόμη μία φορά, εξαιτίας της γεωπολιτικής αναταραχής, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα ενεργειακή κρίση», δήλωσε ο Νταν Γιόργκενσεν στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες το πρωί της Τετάρτης, μετά από συνάντηση με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων πετρελαίου.

«Γνωρίζουμε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για τους Ευρωπαίους πολίτες και για την οικονομία μας γενικότερα», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι λογαριασμοί καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση “εκτοξεύονται”.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά επίσης ότι η παγκόσμια αγορά ντίζελ θα παραμείνει σε συνθήκες περιορισμένης προσφοράς μέχρι και το 2027, διατηρώντας τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, καθώς περίπου το ένα τέταρτο των διυλιστηρίων της Ευρώπης έχει κλείσει τα τελευταία 20 χρόνια.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου υπολείπονται των στόχων ενόψει του χειμώνα

Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου βρίσκεται ήδη υπό πίεση, καθώς η προσφορά είναι περιορισμένη και η αναπλήρωση των αποθεμάτων αποδεικνύεται δύσκολη και δαπανηρή.

Οι διαταραχές στις μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν έχουν περιορίσει τις προμήθειες από διάφορες πηγές, κυρίως από το Κατάρ.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη εισήλθε στη θερινή περίοδο με αποθέματα φυσικού αερίου σημαντικά χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ (ACER), στις 21 Οκτωβρίου τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονταν στο 75% της χωρητικότητάς τους.

Το ποσοστό αυτό υπολείπεται σημαντικά του συνήθους στόχου για πληρότητα 90% έως την 1η Νοεμβρίου, αν και έχει δοθεί στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του.

Στο τέλος του προηγούμενου χειμώνα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ήταν γεμάτες μόλις κατά 28%, έναντι μέσου όρου περίπου 40% για την τελευταία εννεαετία.

Η αναπλήρωση των αποθεμάτων προχωρά με αργούς ρυθμούς και με υψηλό κόστος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ACER, ο πόλεμος έχει αυξήσει το κόστος των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης κατά 18 έως 33 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Κατάρ περιορίζει τις προμήθειες — Αυξάνεται η εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Σχεδόν καμία ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ δεν έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με τον ACER.

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες καλύπτουν πλέον περίπου το 30% των αναγκών της σε φυσικό αέριο.

Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Ευρώπη θα χρειαστεί να ανταγωνιστεί την Ασία για τις διαθέσιμες ποσότητες LNG στην παγκόσμια αγορά, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες διακυμάνσεις και περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας παράγοντας που περιορίζει εν μέρει τους κινδύνους.

Η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σήμερα περίπου 20% χαμηλότερη σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Αυτό σημαίνει ότι τα διαθέσιμα αποθέματα μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των αναγκών, συγκριτικά με την περίοδο πριν από την προηγούμενη κρίση.

Η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές προμήθειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να εξασφαλίσει νέες πηγές εφοδιασμού, προκειμένου να περιορίσει τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου.

Σύμφωνα με προσχέδιο κοινής δήλωσης για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ με τον Καναδά, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Μόντρεαλ, οι δύο πλευρές διερευνούν τη δυνατότητα σύναψης μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Παράλληλα, οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη, προκειμένου να εξετάσουν τις εξελίξεις στην αγορά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ευρώπη;

Φυσικό αέριο πάνω από 100 €/MWh: Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου αποτελεί σημαντική ένδειξη της έντασης που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου αποτελεί σημαντική ένδειξη της έντασης που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Κίνδυνος ακριβότερης θέρμανσης: Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών χονδρικής μπορεί να μεταφερθεί, ανάλογα με τα τιμολόγια και τις συνθήκες της αγοράς, στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών χονδρικής μπορεί να μεταφερθεί, ανάλογα με τα τιμολόγια και τις συνθήκες της αγοράς, στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: Σε αγορές όπου οι μονάδες φυσικού αερίου καθορίζουν την οριακή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, η ακριβότερη προμήθεια αερίου μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ρεύματος.

Σε αγορές όπου οι μονάδες φυσικού αερίου καθορίζουν την οριακή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, η ακριβότερη προμήθεια αερίου μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ρεύματος. Πίεση στη βιομηχανία: Οι επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος παραγωγής και απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Οι επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος παραγωγής και απώλεια ανταγωνιστικότητας. Ανησυχία για τον χειμώνα: Τα χαμηλότερα από τα επιθυμητά αποθέματα και ο ανταγωνισμός με την Ασία για φορτία LNG αυξάνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την επάρκεια και το κόστος της ενέργειας.

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