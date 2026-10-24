Η Ευρώπη στο «σημείο βρασμού»: Κοινωνική έκρηξη, ενεργειακός εφιάλτης και ο δύσκολος χειμώνας της Ελλάδας

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Ένα επικίνδυνο εκρηκτικό κοκτέιλ οικονομικής ασφυξίας, στεγαστικού αδιεξόδου, ενεργειακής ακρίβειας και οξείας πολιτικής αμφισβήτησης σαρώνει την ευρωπαϊκή ήπειρο. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, με τις διαδηλώσεις σε αρκετές περιπτώσεις να μετατρέπονται σε πεδίο μάχης με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Η Ευρώπη εισέρχεται στον χειμώνα του 2026 όχι απλώς αντιμέτωπη με έναν ακόμη κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, αλλά με μια βαθιά συστημική κρίση, που απειλεί να μετατρέψει τη συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια σε ανεξέλεγκτο πολιτικό τσουνάμι.

Γαλλία: Η δημοσιονομική «ωρολογιακή βόμβα»

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δίνης βρίσκεται η Γαλλία, η οποία λειτουργεί ως ο προπομπός μιας ευρύτερης συστημικής αναταραχής. Μετά τις εκτεταμένες ταραχές και τις βίαιες συγκρούσεις, το Παρίσι και άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα ιδιότυπο, άτυπο lockdown, ενώ η προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν καλείται να αντιμετωπίσει τόσο την κοινωνική αναταραχή όσο και την αυξανόμενη πίεση στις αγορές ομολόγων, οι οποίες τιμωρούν το γαλλικό χρέος.

Πίσω από τις εικόνες των πυρπολημένων οδοφραγμάτων βρίσκεται η αδυσώπητη πραγματικότητα των αριθμών. Τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας Insee είναι αποκαλυπτικά:

● Ο πληθωρισμός στη Γαλλία εκτινάχθηκε στο 3,1% τον Σεπτέμβριο (από 2,4% τον Αύγουστο).

● Οι τιμές της ενέργειας κατέγραψαν ετήσια εκτίναξη κατά 21,3%.

● Η συνολική ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,3% (2,7 εκατομμύρια πολίτες), ενώ στα νέα άτομα (15 – 24 ετών) εκτινάχθηκε στο εκρηκτικό 21,6%.

Η πίεση στην αγοραστική δύναμη λαμβάνει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Οικονομικών που επικαλείται η «Le Monde», η αγοραστική δύναμη ανά μονάδα κατανάλωσης μειώνεται κατά 0,7% το 2026. Σε απόλυτα ποσά, η συσσωρευμένη απώλεια από το 2024 αντιστοιχεί σε 1.200 ευρώ ετησίως για μια τετραμελή οικογένεια και σε 600 ευρώ για ένα νοικοκυριό ενός ατόμου.

Για τη γαλλική κοινωνία, το διακύβευμα δεν είναι πλέον η αποταμίευση, αλλά η επιβίωση: η κάλυψη του ενοικίου, της θέρμανσης, των μετακινήσεων και των σπουδών των παιδιών.

Ο ευρωπαϊκός νότος φλέγεται: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία

Το γαλλικό κύμα δυσαρέσκειας δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Η κοινωνική πίεση διαπερνά ολόκληρο τον ευρωπαϊκό Νότο, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα είναι δομικό.

1. Ιταλία: Στο Μιλάνο οι διαδηλώσεις ενάντια στο εξωφρενικό κόστος ζωής μετατράπηκαν σε πεδίο συγκρούσεων. Διαδηλωτές επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, έστησαν οδοφράγματα και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, σε μια πόλη όπου το κόστος διαβίωσης έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, την ώρα που το δημόσιο χρέος (άνω του 135% του ΑΕΠ) δεν αφήνει περιθώρια για κοινωνικές παροχές.

2. Ισπανία: Η στεγαστική κρίση αποτελεί τη θρυαλλίδα των κινητοποιήσεων. Η τραγική υπόθεση της 87χρονης Maricarmen Abascal, η οποία πετάχτηκε στον δρόμο έπειτα από αύξηση ενοικίου κατά 230% από επενδυτικό fund και απεβίωσε δύο εβδομάδες αργότερα, μετατράπηκε σε σύμβολο του στεγαστικού εφιάλτη. Η ανεξέλεγκτη δράση των funds και η μετατροπή της κατοικίας σε χρηματιστηριακό προϊόν εκτοπίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά.

3. Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τους χαμηλούς μισθούς και τα ενοίκια. Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές των κατοικιών στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026 – τη μεγαλύτερη άνοδο στην Ε.Ε. Ο υπουργός Οικονομικών Miranda Sarmento παραδέχθηκε το αδιέξοδο, όμως οι κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση της προσφοράς κατοικιών κινούνται με ρυθμούς χελώνας μπροστά στην ορμή των αγορών.

Ενεργειακός εφιάλτης: Επιστροφή στο 2022 και το ράλι του TTF

Πίσω από τη γενικευμένη ακρίβεια κρύβεται η πλήρης αποτυχία της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στερημένη από δικές της πρώτες ύλες και επαρκείς ενεργειακούς πόρους, παρακολουθεί αμήχανη τις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου να επιστρέφουν σε επίπεδα που ξυπνούν τους εφιάλτες της κρίσης του 2022, ενώ το πετρέλαιο διεθνώς διατηρείται σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η κινητήριος δύναμη του νέου πληθωριστικού κύματος είναι το ανεξέλεγκτο ράλι στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο φυσικού αερίου (TTF). Η τιμή έφτασε έως τα 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα (υποχωρώντας ελαφρώς στα 87,45 ευρώ) – επίπεδα σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με την περίοδο πριν από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και αυξημένα κατά 182,19% σε σύγκριση με τα 30,99 ευρώ που κόστιζε μόλις έναν χρόνο πριν.

Αυτή η άνοδος μεταφέρεται ακαριαία στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το φυσικό αέριο συμμετέχει έως και κατά 40% στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, καθορίζοντας την οριακή τιμή συστήματος.

Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της μεγαβατώρας έφτασε τα 247,82 ευρώ, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, με τη συνολική αύξηση από τον Ιούλιο να αγγίζει το 125,39%. Τις βραδινές ώρες αιχμής, οι τιμές στην ελληνική αγορά άγγιξαν το αστρονομικό ποσό των 406,48 ευρώ/MWh. Στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές ξεπερνούν τα 200 ευρώ στις περισσότερες χώρες, ενώ στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία ξεπέρασαν τα 300 ευρώ/MWh.

Η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά από τις αναταράξεις στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν καθηλωμένες, ενώ οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα επιβραδύνουν τις ροές. Παράλληλα, οι προβλέψεις για έναν ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα πληρότητας στις ευρωπαϊκές αποθήκες, δημιουργούν τις συνθήκες μιας τέλειας καταιγίδας. Αν οι χονδρεμπορικές τιμές σταθεροποιηθούν πάνω από τα 240 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, τα νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με λογαριασμούς που θα αδυνατούν να εξοφλήσουν.

Η στρατηγική επιλογή της Ευρώπης να μεταβεί αλόγιστα από το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο στο πανάκριβο αμερικανικό LNG όχι μόνο αποδείχθηκε αναποτελεσματική, αλλά αφήνει την ήπειρο ενεργειακά έκθετη και οικονομικά αιχμάλωτη. Τη στιγμή που η ευρωπαϊκή οικονομία αιμορραγεί, η Ουκρανία εξελίσσεται στον μεγαλύτερο οφειλέτη του ΔΝΤ στην Ευρώπη (και δεύτερο παγκοσμίως), υπογραμμίζοντας το τεράστιο οικονομικό βάρος που μετακυλίεται στους Ευρωπαίους φορολογούμενους.

Ελλάδα: Ο δύσκολος χειμώνας, το «ράλι» του πληθωρισμού και το στεγαστικό αδιέξοδο

Μέσα σε αυτό το εφιαλτικό ευρωπαϊκό σκηνικό, ο Οκτώβριος του 2026 βρίσκει την ελληνική κοινωνία ανοχύρωτη απέναντι σε ένα νέο, σαρωτικό κύμα ακρίβειας. Ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να επικαλείται τους μακροοικονομικούς δείκτες ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας, η καθημερινότητα των νοικοκυριών αποτυπώνει μια τελείως διαφορετική εικόνα: λογαριασμοί που δεν βγαίνουν, εξαντλημένοι οικογενειακοί προϋπολογισμοί από το πρώτο δεκαπενθήμερο και μια συνεχή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι καταπέλτης:

● Ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,0% τον Σεπτέμβριο του 2026 (από 3,8% τον Αύγουστο), με τον γενικό δείκτη να σημειώνει άλμα 2,1% μέσα σε έναν μόλις μήνα.

● Η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον δείκτη κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία (29%), με τη Ρουμανία να ακολουθεί (27,4%). Αυτή η επίδοση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου ο δείκτης υποχώρησε στο 20,9%.

Ενοίκια – θηλιά και στεγαστική κατάρρευση

Η στέγαση έχει μετατραπεί από βασικό κοινωνικό αγαθό σε απλησίαστη πολυτέλεια. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση, ενώ ο συνολικός δείκτης στέγασης (που περιλαμβάνει τις ενεργειακές δαπάνες) πραγματοποίησε εκρηκτικό άλμα 14,7%.

Στην Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, το πρόβλημα λαμβάνει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαθέσουν άνω του 40% έως 50% του διαθέσιμου εισοδήματός τους μόνο για την κάλυψη του ενοικίου. Νέα ζευγάρια αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας, φοιτητές αδυνατούν να βρουν στέγη, και εργαζόμενοι εκτοπίζονται στην περιφέρεια των πόλεων.

Τα κυβερνητικά προγράμματα (όπως το «Σπίτι μου») αποδεικνύονται σταγόνα στον ωκεανό, καθώς η ανεξέλεγκτη επέκταση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η απουσία σοβαρών ρυθμιστικών παρεμβάσεων κρατούν τις τιμές στα ύψη.

Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών στο Σύνταγμα, με το στήσιμο σκηνών έξω από τη Βουλή, αποτελούν μόνο την πρώτη εκδήλωση μιας νεανικής και κοινωνικής οργής που συσσωρεύεται επικίνδυνα.

Ενέργεια και καύσιμα: Λογαριασμοί – σοκ

Η έλευση του χειμώνα απειλεί να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, καθώς οι τιμές των βασικών αγαθών θέρμανσης και μετακίνησης καταγράφουν πρωτοφανείς αυξήσεις:

● Φυσικό Αέριο: +55,2% (ετήσια αύξηση).

● Πετρέλαιο Θέρμανσης: +53,2%.

● Πετρέλαιο Κίνησης: +38,8%.

● Βενζίνη: +22,5%.

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα διαχέονται άμεσα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπαρασύροντας τις τιμές των τροφίμων και των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Με τις μεταφορές να αυξάνονται συνολικά κατά 11,3%, η κυβερνητική επιχειρηματολογία περί «εισαγόμενου πληθωρισμού» δεν επαρκεί για να καλύψει την απουσία ουσιαστικών ελέγχων στην εγχώρια αγορά και την άρνηση μείωσης των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ) στα καύσιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης.

Το πολιτικό ορόσημο του 2027

Η συσσώρευση αυτών των πιέσεων δημιουργεί πλέον ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Το 2027 αποτελεί έτος – ορόσημο, καθώς μια σειρά από κρίσιμες ευρωπαϊκές χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – οδηγούνται σε εθνικές κάλπες.

Οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται στα «κάγκελα». Η αίσθηση ότι οι πολιτικές ηγεσίες εφάρμοσαν επιλογές που οδήγησαν τις οικονομίες τους δεκαετίες πίσω, θυσιάζοντας την ευημερία των πολλών στον βωμό γεωπολιτικών σχεδιασμών και εταιρικών υπερκερδών, δημιουργεί τους όρους μιας βίαιης πολιτικής ανατροπής.

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να αξιολογείται με αποστειρωμένους αριθμούς και διαγράμματα, όταν η καθημερινότητα του μισθωτού, του συνταξιούχου, του μικρομεσαίου επιχειρηματία και του νέου ανθρώπου σφραγίζεται από την αβεβαιότητα και τη στέρηση. Όταν το ενοίκιο, το ρεύμα, η θέρμανση και το σούπερ μάρκετ απορροφούν το σύνολο του εισοδήματος πριν καν μπει ο μήνας, οι θριαμβολογίες των κυβερνήσεων ακούγονται ως προκλητική περιφρόνηση.

Ο χειμώνας που έρχεται δεν θα δοκιμάσει μόνο την αντοχή των νοικοκυριών απέναντι στο κρύο και την ακρίβεια. Θα δοκιμάσει τα όρια της κοινωνικής συνοχής και θα κρίνει αν η συσσωρευμένη οργή των ευρωπαϊκών λαών θα μετατραπεί σε ένα μη αναστρέψιμο κύμα πολιτικής τιμωρίας για τις κυβερνήσεις που αρνήθηκαν να δουν την πραγματικότητα.

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