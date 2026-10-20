«Καλπάζει» η τιμή του φυσικού αερίου: Έφτασε στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από το 2022

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Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022, στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα έφτασαν οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου.

Η περιορισμένη προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο δυσχεραίνει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπληρώσει τα αποθέματά της ενόψει του χειμώνα.





Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών στη Μέση Ανατολή εντείνουν τους φόβους για περιορισμένη προσφορά στην παγκόσμια αγορά. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην Ευρώπη, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει τα αποθέματά της πριν από την περίοδο αυξημένης κατανάλωσης.



Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνονται σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες, φθάνοντας στο 74,47% της συνολικής χωρητικότητας στις 19 Οκτωβρίου. Ωστόσο, τα αποθέματα παραμένουν χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα για την εποχή, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια ασφαλείας ενόψει της χειμερινής περιόδου.





Αγώνας δρόμου Ευρώπης και Ασίας για την εξασφάλιση φορτίων LNG

Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τροφοδοτούν την αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές προμήθειες. Οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή παραμένουν περίπου 80% χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.



Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για την εξασφάλιση φορτίων LNG. Οι δύο περιοχές αποτελούν τους μεγαλύτερους εισαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως και αναμένεται να διεκδικήσουν μεγαλύτερες ποσότητες καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.



Για την Ευρώπη, η εξέλιξη των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, την πορεία των εισαγωγών και τη διάρκεια των διαταραχών στην προσφορά. Ένας ψυχρότερος από το συνηθισμένο χειμώνας, σε συνδυασμό με παρατεταμένους περιορισμούς στις ενεργειακές ροές, θα μπορούσε να προκαλέσει νέες απότομες αυξήσεις στις τιμές.

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