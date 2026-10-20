search
ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 11:46
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2026 11:18

Αγροτικό πετρέλαιο: Από την 1η Νοεμβρίου η απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ απευθείας στην αντλία – Πώς θα λειτουργεί το myDiesel

20.10.2026 11:18
trakter

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση Α.1224/2026, που υπογράφηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η νέα διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ στους αγρότες. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με την προβλεπόμενη φορολογική ελάφρυνση κατά τον ανεφοδιασμό τους, χωρίς να απαιτείται η εκ των υστέρων επιστροφή του φόρου.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή “myDiesel” θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην ψηφιακή πύλη “myAADE”, ενώ το επόμενο διάστημα προβλέπεται η διάθεσή της και μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.

Η εφαρμογή τόσο για τη διαδικτυακή έκδοση όσο και για τις κινητές συσκευές, θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Για τη συμμετοχή τους στη νέα διαδικασία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην εφαρμογή, προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν από την 1η Νοεμβρίου πετρέλαιο κίνησης στους δικαιούχους αγρότες με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη επικαιροποίηση των στοιχείων των πρατηρίων στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων και της ΑΑΔΕ, την προηγούμενη εβδομάδα απεστάλησαν ενημερωτικά μηνύματα σε περίπου 450 πρατήρια που εμφάνιζαν ελλείψεις στα στοιχεία τους. Σχεδόν τα μισά από αυτά έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Παράλληλα, προβλέπεται αυτοματοποιημένη επιστροφή του ΕΦΚ στους πρατηριούχους, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά την επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA ή eSend της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από τους ίδιους.

Επιπλέον, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της ΑΑΔΕ, έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση και προωθεί προς ψήφιση νομοθετική διάταξη, με την οποία προβλέπεται η επιστροφή στους πρατηριούχους και του ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό του ΕΦΚ.

Με την ίδια διάταξη προβλέπεται τα επιστρεφόμενα ποσά του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ να είναι ακατάσχετα και να μη συμψηφίζονται με οφειλές.

Διαβάστε επίσης:

Οικονομική ασφυξία στην Ευρώπη: Η παγίδα του δομικού πληθωρισμού και το αδιέξοδο της περιφέρειας

Προϋπολογισμός 2027: Οριζόντιες αυξήσεις 2,8% στις συντάξεις, ενίσχυση 400 ευρώ και διορθώσεις στις συντάξεις χηρείας

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Φορολογικά μπόνους έως 5.000 ευρώ αλλά και παγίδες με πρόσθετο φόρο 22%

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dendiasi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η προσπάθεια και ο στόχος μας στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία

ibrahim-kalin
ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη: Στην Τρίπολη σπεύδει ο Καλίν, η Τουρκία πιέζει τη Βεγγάζη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

rubio zelenski 3
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αγώνας για να παραμείνει στο παιχνίδι – Η επικοινωνία με Ρούμπιο και η πίεση Τραμπ για την «έξοδο»

indonesia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Νεκρή 25χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά καταρράκτη – Σοκάρει η στιγμή που γλιστράει και πέφτει στο κενό (videos)

gwyneth-paltrow_2010_1920-1080_new
MEDIA

«The Apology»: Η Gwyneth Paltrow θα πρωταγωνιστήσει στη νέα δραματική σειρά της A24 για το Netflix

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

pateras antwnios kibwtos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

xeimonas_krio_1412_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αδειάζει ξανά τον Ζελένσκι: «Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος για την Ουκρανία» 

cristiano-ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόστιμο «πούπουλο» στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 11:46
dendiasi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η προσπάθεια και ο στόχος μας στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία

ibrahim-kalin
ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη: Στην Τρίπολη σπεύδει ο Καλίν, η Τουρκία πιέζει τη Βεγγάζη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

rubio zelenski 3
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αγώνας για να παραμείνει στο παιχνίδι – Η επικοινωνία με Ρούμπιο και η πίεση Τραμπ για την «έξοδο»

1 / 3