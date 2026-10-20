Έρχεται νέο χαράτσι στα δέματα πριν από τη Black Friday – Στα 5 ευρώ οι πρόσθετες επιβαρύνσεις

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Νέες επιβαρύνσεις στις εισαγωγές μικροδεμάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η ευρωπαϊκή τελωνειακή μεταρρύθμιση, με τις αλλαγές να επηρεάζουν τις αγορές από δημοφιλείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Temu και η Shein, ενόψει της Black Friday και των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζεται προσωρινός τελωνειακός δασμός 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ, καταργώντας στην πράξη την προηγούμενη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για τις συγκεκριμένες αποστολές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τελωνειακού συστήματος της ΕΕ, προβλέπεται η εισαγωγή ενιαίου ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης, ύψους 2 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντων, με στόχο την κάλυψη του κόστους επεξεργασίας και ελέγχου των εισαγόμενων δεμάτων. Η εφαρμογή του μέτρου προβλέπεται να ξεκινήσει το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές ανακοινώσεις.

Με βάση τις δύο επιβαρύνσεις, το πρόσθετο κόστος μπορεί να φτάσει συνολικά τα 5 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε δέμα θα επιβαρύνεται υποχρεωτικά με το ίδιο ποσό. Ο υπολογισμός εξαρτάται από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνει η αποστολή, ενώ το ποιος θα επωμιστεί τελικά τη χρέωση θα εξαρτηθεί και από τον τρόπο με τον οποίο θα μετακυλιστεί το κόστος από τις πλατφόρμες και τους πωλητές.

Στόχος των ευρωπαϊκών αρχών είναι να ενισχύσουν τους τελωνειακούς ελέγχους και να αντιμετωπίσουν τον τεράστιο όγκο μικροδεμάτων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση των προϊόντων με τους κανόνες της ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί μεταβατικό στάδιο προς το νέο ψηφιακό τελωνειακό σύστημα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2028. Τότε προβλέπεται η εφαρμογή του νέου πλαισίου για τους δασμούς, με στόχο ένα πιο ενιαίο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των ηλεκτρονικών εισαγωγών.

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