Ενεργειακός χειμώνας 2026: Η Ευρώπη στο κενό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα, τα πραγματικά αποθέματα και οι τιμές στο ρεύμα

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Ενώ η Ευρώπη εισέρχεται στον πιο αβέβαιο ενεργειακό χειμώνα των τελευταίων ετών —με τη συνολική πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών να υποχωρεί στο 72% έναντι 83% πέρυσι— το κεντρικό ερώτημα για τους Έλληνες καταναλωτές είναι διπλό: Υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στη χώρα μας και πόσο ψηλά θα φτάσουν οι λογαριασμοί ρεύματος;

Το ευρωπαϊκό αδιέξοδο: Γιατί κινδυνεύει η Ευρώπη;

Η Ευρώπη ξεκινά τη φετινή χειμερινή περίοδο με σημαντικά ασθενέστερα αποθέματα ασφαλείας.

Πτώση Αποθεμάτων: Η πληρότητα των ευρωπαϊκών υπόγειων δεξαμενών βρίσκεται στο 72%, δηλαδή περίπου 10 με 15 μονάδες χαμηλότερα από τα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Πίεση στις Εισαγωγές: Με τις υπόγειες αποθήκες να μην έχουν γεμίσει επαρκώς, η Ευρώπη εξαρτάται πλέον άμεσα από τη συνεχή ροή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Κίνδυνος Ελλείψεων: Αναλυτές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση παρατεταμένου παγετού ή περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειμμα φυσικού αερίου έως και 15% κατά τους μήνες αιχμής.

Έχει η Ελλάδα αποθέματα για τον χειμώνα;

Η απάντηση είναι ναι, υπάρχει επάρκεια, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό μηχανισμό σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη.

Το Μοντέλο της Ρεβυθούσας: Η Ελλάδα δεν διαθέτει εγχώριες υπόγειες αποθήκες. Το δικό της βασικό «οχυρό» είναι ο Τερματικός Σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα, ο οποίος διαθέτει τρεις δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 225.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου αερίου.

Συνεχής Ροή αντί για Στατική Αποθήκευση: Οι δεξαμενές της Ρεβυθούσας καλύπτουν πάνω από το 40% με 50% της ζήτησης σε περιόδους αιχμής, αλλά δεν επαρκούν για να αποθηκευτεί καύσιμο για ολόκληρη τη σεζόν. Η ασφάλεια της χώρας στηρίζεται στη συχνή και προγραμματισμένη άφιξη νέων δεξαμενόπλοιων LNG.

Στρατηγικά Αποθέματα στο Εξωτερικό: Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες ενέργειας υποχρεούνται να διατηρούν αποθέματα ασφαλείας σε υπόγειες αποθήκες γειτονικών κρατών (όπως η Ιταλία και η Βουλγαρία), τα οποία μπορούν να εισαχθούν μέσω των διασυνδετήριων αγωγών αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη.

Εκτίμηση Τιμών: Πού θα φτάσει το Φυσικό Αέριο;

Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι η ποσότητα του καυσίμου, αλλά το κόστος του.

Ευρωπαϊκός Δείκτης TTF: Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινείται ήδη στην περιοχή των 75 με 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Εκτιμήσεις για τον Χειμώνα: Διεθνείς οίκοι και αναλυτές εκτιμούν ότι αν επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες, οι τιμές στο TTF μπορούν να σκαρφαλώσουν στα 85 με 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με πρόσκαιρα επεισόδια (spikes) που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 ευρώ.

Πώς μετακυλίεται η αυξημένη Τιμή στον καταναλωτή;

Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου περνά στην τσέπη των νοικοκυριών μέσα από έναν πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό:

1. Ηλεκτροπαραγωγή: Στην Ελλάδα, σημαντικό ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από εργοστάσια φυσικού αερίου. Όταν ακριβαίνει το αέριο, αυξάνεται αυτόματα το κόστος παραγωγής του ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά.

2. Χονδρική Αγορά (Target Model): Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, η οριακή τιμή καθορίζεται από την ακριβότερη μονάδα που μπαίνει στο σύστημα — δηλαδή σχεδόν πάντα τις μονάδες φυσικού αερίου. Έτσι, μια αύξηση στο αέριο συμπαρασύρει ολόκληρη την τιμή της χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Λογαριασμοί Ρεύματος: Οι προμηθευτές ενέργειας μετακυλίουν αυτό το αυξημένο χονδρεμπορικό κόστος στους καταναλωτές μέσω των κυμαινόμενων τιμολογίων (πράσινα και κίτρινα τιμολόγια). Αν οι τιμές του αερίου επιβεβαιώσουν τα δυσμενή σενάρια των 85-95 ευρώ, οι λιανικές τιμές του ρεύματος κινδυνεύουν να ενισχυθούν κατά 20% έως 35% κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, καθιστώντας απαραίτητη τη λήψη νέων μέτρων στήριξης ή επιδοτήσεων.

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