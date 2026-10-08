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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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08.10.2026 16:21

Στουρνάρας: «Success story» η πορεία της Ελλάδας, προς νέο ρεκόρ στον τουρισμό το 2026

08.10.2026 16:21
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Η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2%, σχεδόν διπλάσιο από εκείνον της ευρωζώνης, και αποτελεί παράδειγμα ανάκαμψης μετά από μια βαθιά οικονομική κρίση, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σήμερα σε πάνελ οικονομικού φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη. Κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης είναι κυρίως οι επενδύσεις, καθώς και τα έσοδα από τον τουρισμό και την ναυτιλία, ενώ η χώρα, όπως είπε, μπορεί να προσφέρει σημαντικά διδάγματα για την αντιμετώπιση δύσκολων οικονομικών προβλημάτων.

Το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν μόλις στο 11% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα έχουν φθάσει στο 18%. Η άνοδος προέρχεται από ιδιωτικές και ξένες άμεσες επενδύσεις, καθώς και από έργα που υποστηρίζονται από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε την πορεία της Ελλάδας «success story», σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στο 2%.

Παρά τη θετική εικόνα, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 5,1% στην Ελλάδα, έναντι 3,8% στην ευρωζώνη. Ως παράγοντες ανέφερε τις ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού και της ναυτιλίας. Ο τουρισμός καταγράφει νέα ρεκόρ και η φετινή χρονιά αναμένεται από τις καλύτερες των τελευταίων ετών, παρά την κρίση. Στη ναυτιλία, η άνοδος των ναύλων, εν μέρει λόγω της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών συγκρούσεων, ενισχύει τα έσοδα, αν και η διάρκειά της παραμένει αβέβαιη.

Ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι δασμοί και οι ενεργειακές ανατιμήσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το παρελθόν. Η Ευρώπη, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, είναι περισσότερο εκτεθειμένη στις μεταβολές των όρων εμπορίου. Παρά τις πιέσεις στις τιμές, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη εμφανίζεται ελαφρώς καλύτερη από τις αρχικές προσδοκίες.

Αναφερόμενος στη νομισματική πολιτική, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι τα πρόσφατα σοκ συνδυάζουν επιδράσεις στην προσφορά και στη ζήτηση. Οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν παγιωμένες κοντά στο 2% και δεν διακρίνονται σοβαρές επιδράσεις δεύτερου γύρου. Καθοριστικό θα είναι πόσο θα διαρκέσουν οι ανατιμήσεις και πώς θα μεταδοθούν στην οικονομία. Γι’ αυτό η ΕΚΤ προτιμά ευέλικτη στάση και αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, χωρίς προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων, εξηγώντας στις αγορές τη συνάρτηση αντίδρασής της.

Η ελληνική κρίση, μαζί με εκείνες άλλων χωρών, συνέβαλε στη δημιουργία ευρωπαϊκών εργαλείων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σημείωσε. Υπενθύμισε την έκτακτη ρευστότητα ELA προς τις ελληνικές τράπεζες, καθώς τις παρεμβάσεις στην αγορά ομολόγων για τη διασφάλιση της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. «Ακόμη και το σοβαρότερο οικονομικό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί», κατέληξε, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και τεχνική γνώση για την εφαρμογή των σωστών πολιτικών με συνέπεια.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 17:38
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