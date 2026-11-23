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Ένα απίστευτο περιστατικό καταγγέλθηκε σε αγώνα βόλεϊ γυναικών στη Ναύπακτο, όταν η αρχηγός της ομάδας του Κοροίβου Αμαλιάδας δέχθηκε δύο χτυπήματα από πλαστικά σφαιρίδια στους μηρούς, ενώ βρισκόταν στο γήπεδο και αγωνιζόταν.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο Παπαχαραλάμπειο, κατά την αναμέτρηση της Ομόνοιας Ναυπάκτου με τον Κόροιβο, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΕΣΠΕΠ.



Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν άνθρωποι του Κοροίβου, η αθλήτρια χτυπήθηκε δύο φορές από πλαστικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια του τάι μπρέικ, την ώρα που βρισκόταν στην υποδοχή αντίπαλου σερβίς.









Η καταγγελία στον διαιτητή και η αντίδρασή του

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η αρχηγός του Κοροίβου απευθύνθηκε στον διαιτητή, στον οποίο έδειξε ένα από τα πλαστικά σφαιρίδια που την είχαν χτυπήσει. Σύμφωνα με την καταγγελία της ομάδας, ο διαιτητής το πέταξε, ενώ στη συνέχεια, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Κοροίβου, το περιστατικό καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα.



Η ομάδα δημοσίευσε φωτογραφία του σφαιριδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας ότι φίλαθλοι της Ομόνοιας Ναυπάκτου χρησιμοποίησαν κάποιο είδος αεροβόλου για να χτυπήσουν την αρχηγό της.

Από την πλευρά της, η Ομόνοια Ναυπάκτου αναζητά στοιχεία για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Έρευνα από την ΕΣΠΕΠ μέσω και βιντεοληπτικού υλικού

Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει άμεσα την καταγγελία, ζητώντας έγγραφες εξηγήσεις από τα δύο σωματεία, περιγραφή των γεγονότων από την αθλήτρια, καθώς και μαρτυρίες από τους προπονητές και τα μέλη των πάγκων.



Παράλληλα, θα ζητήσει τη διατήρηση και διάθεση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, ενώ θα εξετάσει το φύλλο αγώνα και τις εκθέσεις των διαιτητών.



Η Ένωση καταδίκασε κάθε μορφή βίας και επικίνδυνης συμπεριφοράς στους αθλητικούς χώρους, επισημαίνοντας ότι θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες εφόσον προκύψουν ευθύνες.



Για την ιστορία, η Ομόνοια Ναυπάκτου επικράτησε με 3-2 σετ, υποχρεώνοντας τον Κόροιβο στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

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