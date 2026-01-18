search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:25
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 10:56

Τρόμος στο Volley League γυναικών: Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (Video)

18.01.2026 10:56
aris volley orofi (1)

Τμήμα της οροφής στο γυμναστήριο της Μίκρας αποκολλήθηκε, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητριών και λίγο έλειψε να τραυματίσουν τον Άμποτ Σιμόν.

Το συμβάν σημειώθηκε στο πρώτο σετ, με το σκορ στο 23-20 υπέρ των γηπεδούχων. Μετά από υποδοχή της Σιμόν σε σερβίς της αντίπαλης ομάδας, η μπάλα πήρε ύψος και ακούμπησε την οροφή του γηπέδου, προκαλώντας την αποκόλληση κομματιών σοβά από το ταβάνι.

Η στιγμή στο 30:02

Τα θραύσματα έπεσαν σε πολύ κοντινή απόσταση από την 30χρονη ακραία, χωρίς ευτυχώς να τη χτυπήσουν, με την ίδια αρχικά να μην αντιλαμβάνεται τι ακριβώς είχε συμβεί όταν σηκώθηκε από το παρκέ.

Η διαιτήτρια της αναμέτρησης, μαζί με τον προπονητή του ΑΟ Θήρας, Μανώλη Σκουλικάρη, έσπευσαν άμεσα να διαπιστώσουν αν η Σιμόν ήταν καλά στην υγεία της.

Το παιχνίδι διεκόπη προσωρινά, προκειμένου να απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο τα κομμάτια σοβά που είχαν πέσει στο γήπεδο.

Παρά το απρόοπτο, ο ΑΟ Θήρας κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Μίκρα με 3-1 σετ, διατηρώντας τη θέση του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Διαβάστε επίσης:

Πόλο – Σιούτη: «Ξέρουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε και βάζουμε τον πήχη ακόμη ψηλότερα»

«Μετά τον Αλκαράθ και τον Φέντερερ, το έκανα κι εγώ»: Η Σάκκαρη πέτυχε τον πόντο της χρονιάς στο Australian Open (Video)

Ελλάδα-Τουρκία 20-8: Υγιεινός περίπατος για την Εθνική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

agrinio_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 51χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις» λένε κάτοικοι της περιοχής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:20
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

1 / 3