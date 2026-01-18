search
18.01.2026 09:42

«Μετά τον Αλκαράθ και τον Φέντερερ, το έκανα κι εγώ»: Η Σάκκαρη πέτυχε τον πόντο της χρονιάς στο Australian Open (Video)

Ιδανικά άρχισε η Μαρία Σάκκαρη την πορεία της στο Australian Open, καθώς στην πρεμιέρα της στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, επικράτησε άνετα της Γαλλίδας (Νο 101 στον κόσμο), Λεολιά Ζανζάν.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών (Νο 52 στην παγκόσμια κατάταξη), χρειάσθηκε μία ώρα και 19 λεπτά για να νικήσει με 6-4, 6-2 την αντίπαλο της και στον δεύτερο γύρο θ’ αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα μεταξύ της Ντόνα Βέκιτς και της Μίρα Αντρέεβα.

Το χτύπημα που έκλεψε την παράσταση

Αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν ούτε η νίκη της Σάκκαρη, ούτε η επιστροφή της από το 0-3 στο πρώτο σετ, αλλά το χτύπημα που έκανε και κέρδισε τον πόντο στο δεύτερο σετ.

«Δεν έχω καταφέρει τέτοιο χτύπημα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (σ.σ. Φέντερερ) και τον Κάρλος (σ.σ. Αλκαράθ) και τώρα από μένα. Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνούα», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα η Σάκκαρη με τη δημοσιογράφο να συναινεί λέγοντας «το πιστεύω κι εγώ».

