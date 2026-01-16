Παναθηναϊκός: Την Κυριακή η άφιξη του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ Αντίνο

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό έχει ολοκληρωθεί πλέον και στο τυπικό της σκέλος, ως προς την ανταλλαγή εγγράφων, μετά την προφορική συμφωνία που υπήρξε με τη Γοδόι Κρουζ τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/1).

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που όπως αναφέρουν οι Αργεντινοί δημοσιογράφοι αποχαιρέτισε ήδη τους συμπαίκτες του στη Γοδόι Κρουζ, αναμένεται στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του στις 15:15 της Κυριακής (18/1), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα πάντα γύρω απ’ τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Η υπόθεση του νεαρού μεσοεπιθετικού πέρασε από… σαράντα κύματα, καθώς ο ισχυρός άνδρας της Γοδόι Κρουζ ήταν αρχικά αντίθετος με την πώληση του παίκτη στον Παναθηναϊκό, έχοντας επιλέξει τη μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ. Κατόπιν πιέσεων της πλευράς του παίκτη άλλαξε στάση και κάθισε την τλευταία εβδομάδα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους «πράσινους», όμως κι εκεί έκανε διαρκώς… μπρος-πίσω στις απαιτήσεις του.

Η μεταγραφή κινδύνεψε αρκετές φορές να «χαλάσει», όμως η υπομονή και η επιμονή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, έφερε την όλη υπόθεση στην τελική ευθεία.

